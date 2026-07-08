به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده صبح چهارشنبه در نشست بررسی راهکارهای توسعه پایدار از طریق ارتقای مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان و پرورش نیروی انسانی توانمند با بیان اینکه توسعه بدون زیرساخت‌های اجتماعی، توسعه‌ای ناپایدار و شکننده خواهد بود، اظهار کرد: فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، قلب تپنده توسعه هستند و تجربه نیز نشان داده است که پیشرفت پایدار بدون سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به وجود خلأ در نظام آموزشی کشور افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام تعلیم و تربیت، غلبه رویکرد آموزشی بر پرورشی است؛ در حالی که برای تربیت نسلی توانمند، باید مقوله پرورش هم‌پای آموزش مورد توجه قرار گیرد و زمینه رشد مهارت‌های فردی، اجتماعی و اخلاقی دانش‌آموزان فراهم شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به پیامدهای غفلت از مسائل اجتماعی، تصریح کرد: بی‌توجهی به حوزه‌های اجتماعی، خود را در قالب افزایش آسیب‌ها و خشونت‌های اجتماعی نشان می‌دهد؛ از این رو سرمایه‌گذاری در حوزه تربیت و مهارت‌آموزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

محمدزاده موفقیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی را منوط به شناخت دقیق جامعه هدف دانست و گفت: این برنامه‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که برای گروه‌هایی اجرا شوند که نیاز به یادگیری و تغییر را در خود احساس می‌کنند.

وی با اشاره به تحولات سریع جامعه در حوزه شناخت و شیوه‌های یادگیری خاطرنشان کرد: تغییر نگرش‌ها و الگوهای یادگیری، بستر مناسبی برای اجرای برنامه‌های نوین آموزشی و تربیتی فراهم کرده است و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان به اثربخشی این برنامه‌ها امیدوار بود.