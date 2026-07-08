به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن مصطفوی شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان و مسئولان این حوزه، با تاکید بر ضرورت تقویت مهارت‌آموزی، اظهار کرد: با عادی شدن شرایط کشور روند تامین اعتبارات بهبود می‌یابد و پیگیر جذب منابع جدید برای توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه آموزش‌های مهارتی باید براساس نیاز بازار کار و مطالبات نسل جدید برنامه‌ریزی شود، افزود: توسعه مشاغل خانگی و گسترش مهارت‌آموزی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت است.

نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی همچنین بر تقویت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، به‌ویژه مرکز شهرستان درگزین، برگزاری نمایشگاه‌های معرفی توانمندی مهارت‌آموزان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این سازمان تاکید کرد.

مصطفوی با اشاره به لزوم هم‌افزایی مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس، گفت: پیگیری مستمر مطالبات حوزه مهارت‌آموزی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ارتقای شاخص‌های اشتغال در استان باشد.

در پایان این نشست نیز بیانیه تقویت نظام مهارت‌آموزی کشور و مشارکت فراگیر دستگاه‌های اجرایی به امضای نماینده مردم رزن و درگزین رسید.