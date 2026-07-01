توسعه خدمات آموزشی و درمانی جهاد دانشگاهی باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر چهارشنبه با اشاره به جایگاه جهاد دانشگاهی در عرصه ‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی تاکنون در برقراری ارتباط مؤثر با جامعه و پاسخگویی به نیازهای مردم عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته است اعتماد عمومی را به‌ ویژه در حوزه درمان و افکارسنجی جلب کند.

وی افزود: جهاد دانشگاهی همواره یکی از فعال‌ ترین مراکز دانشگاهی استان در تعامل با دستگاه‌ های اجرایی و نهادهای مختلف بوده و با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های علمی و تخصصی خود، نقش مؤثری در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی ایفا کرده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت ‌های این نهاد گفت: با وجود عملکرد مطلوب جهاد دانشگاهی، انتظار می‌رود این مجموعه با پیگیری جدی ‌تر برنامه‌ ها و استفاده از ظرفیت‌ های موجود، خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی خود را بیش از گذشته توسعه دهد تا پاسخگوی نیازهای روز افزون جامعه باشد.

محمدزاده با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی به‌ عنوان یکی از قطب‌ های درمانی کشور، نقش جهاد دانشگاهی در ارتقای خدمات سلامت استان را مهم ارزیابی کرد و افزود: مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی یکی از ظرفیت‌ های ارزشمند حوزه سلامت استان است که دسترسی آسان ‌تر زوج‌ های جوان به خدمات تخصصی درمان ناباروری را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت ایفا می‌کند.

وی همچنین فعالیت‌ های آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی را از مزیت‌ های برجسته این مجموعه دانست و اظهار کرد: هر ساله شمار قابل توجهی از دانشجویان، دانش‌ آموختگان و علاقه‌ مندان از دوره‌ های آموزشی و خدمات علمی این نهاد بهره‌ مند می‌شوند که این موضوع نشان‌ دهنده جایگاه اثرگذار جهاد دانشگاهی در توسعه سرمایه انسانی، ارتقای مهارت‌ های تخصصی و تربیت نیروهای توانمند در استان است.

مهدی باصولی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور نیز درباره راهکارهای توسعه فعالیت‌ های آموزشی، پژوهشی و درمانی جهاد دانشگاهی، ظرفیت‌ های این نهاد در استان و رفع مسائل و موانع پیش‌ روی آن گفت‌ و گو و تبادل نظر کرد.

در پایان این نشست، راهکارهای توسعه فعالیت‌ های آموزشی، پژوهشی و درمانی جهاد دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌ های این نهاد برای ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای مردم تأکید شد.