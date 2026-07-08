به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده پیش‌ازظهر چهارشنبه در نخستین نشست انجمن‌های میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از آثار تاریخی، اظهار کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی تنها بر عهده دستگاه‌های متولی نیست و تا زمانی که شناخت هویت تاریخی و فرهنگی به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل نشود، حفاظت پایدار از این سرمایه‌ها محقق نخواهد شد.

وی با بیان اینکه نگاه به حوزه میراث‌فرهنگی باید از چارچوب صرفاً اداری فراتر رود، افزود: گفتمان‌سازی درباره هویت تاریخی و ارتقای سواد فرهنگی جامعه، مهم‌ترین پشتوانه حفاظت از آثار تاریخی است و حساسیت اجتماعی نسبت به این حوزه باید تقویت شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به ضرورت خروجی‌محور بودن نشست‌های انجمن‌های میراث‌فرهنگی، گفت: این جلسات باید به صورت فصلی، با دستورکار مشخص، خروجی قابل ارزیابی و نظام پیگیری برگزار شوند تا تصمیمات آن به حل مسائل این حوزه منجر شود.

محمدزاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی و فرهنگی استان، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به فرصت‌های توسعه تبدیل نشده است و شناسایی موانع، آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه راهکارهای کارشناسی باید در دستور کار انجمن‌ها قرار گیرد.

وی یکی از چالش‌های مهم این حوزه را دشواری سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری دانست و افزود: به دلیل بازگشت زمان‌بر سرمایه و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، لازم است فرآیندهای جذب سرمایه در این بخش تسهیل و حمایت‌های ویژه‌ای از سرمایه‌گذاران صورت گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌شرقی، مجتمع تاریخی ربع‌رشیدی، روستای تاریخی کندوان و شهر تاریخی اشتبین را از اولویت‌های راهبردی استان برشمرد و گفت: آزادسازی عرصه ربع‌رشیدی، آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی و فراهم کردن مقدمات ثبت جهانی این مجموعه با تأمین منابع مالی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ساماندهی بافت تاریخی کندوان نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدیریت متمرکز استانی در دستور کار قرار دارد. همچنین برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی اشتبین، برگزاری یک رویداد تخصصی در شهریورماه برنامه‌ریزی شده است.

محمدزاده بر ضرورت تقویت جریان معرفی میراث‌فرهنگی در جامعه تأکید کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و تشکل‌های مردم‌نهاد، باید فرهنگ حفاظت از میراث‌فرهنگی و مسئولیت اجتماعی در قبال آثار تاریخی در سطح جامعه نهادینه شود.

وی در پایان، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با آثار تاریخی و بافت‌های واجد ارزش در شهرداری‌های استان را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌گیری به‌موقع و نگاه توسعه‌محور است تا این ظرفیت‌ها در کنار حفظ اصالت خود، به پیشران توسعه فرهنگی و اقتصادی آذربایجان‌شرقی تبدیل شوند.