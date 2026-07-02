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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

محمدزاده: اهتمام امام جمعه میانه محور انسجام در این شهرستان است

محمدزاده: اهتمام امام جمعه میانه محور انسجام در این شهرستان است

میانه- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش اثرگذار امام جمعه میانه در ایجاد همدلی و آرامش، حضور معنوی وی را عامل مهم انسجام اجتماعی در این شهرستان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز پنج شنبه در آغاز سفر یک‌ روزه خود به شهرستان میانه، با حجت‌ الاسلام والمسلمین سید سعید رشادی، امام جمعه این شهرستان، دیدار و گفتگو کرد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در این دیدار با قدردانی از نقش مؤثر امام جمعه میانه در ایجاد همدلی، انسجام و آرامش در شهرستان، اظهار کرد: حضور معنوی و هدایت‌ های دلسوزانه حجت‌ الاسلام والمسلمین رشادی، سرمایه‌ ای ارزشمند برای تقویت وحدت و همگرایی در میانه است.

وی همچنین حمایت‌ های امام جمعه از مدیران اجرایی شهرستان را در پیشبرد برنامه‌ های توسعه ‌ای و خدمت‌ رسانی به مردم مؤثر دانست و بر استمرار تعامل و هم‌ افزایی میان مسئولان اجرایی و نهاد امامت جمعه تأکید کرد.

در این دیدار، امام جمعه میانه نیز ضمن قدردانی از عملکرد دولت و شخص رئیس‌جمهور در مدیریت جنگ و عبور از شرایط بحرانی، اظهار کرد: دولت در مدیریت مؤثر بحران‌ های ناشی از جنگ عملکرد قابل قبولی داشته و این اقدامات موجب رضایت مردم شده است.

حجت‌ الاسلام والمسلمین رشادی در ادامه با اشاره به دغدغه‌ های معیشتی مردم افزود: انتظار می‌رود دولت در ادامه مسیر، با اتخاذ تدابیر ویژه برای مهار گرانی‌ ها و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌ های زندگی، گام‌ های مؤثرتری در حل مسائل اقتصادی و افزایش رضایت عمومی بردارد

کد مطلب 6877434

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