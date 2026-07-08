تدوین برنامه ملی «نوآوری بار اول» برای کاهش مصرف انرژی در صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با هدف بررسی راهکارهای فناورانه رفع ناترازی انرژی، امروز (سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه) در محل معاونت علمی برگزار شد.

در این نشست، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه بهره‌وری یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است، گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین، راهبرد دولت برای افزایش بهره‌وری و کاهش ناترازی انرژی است و بر همین اساس برنامه ملی «نوآوری بار اول» تدوین شده است.

افشین افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت مهمی تحت عنوان «ساخت بار اول» ایجاد کرده است که بر اساس آن، محصولاتی که برای نخستین بار در کشور تولید می‌شوند، پس از ارزیابی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان انعقاد قرارداد بدون برگزاری مناقصه و بدون طی فرآیندهای طولانی اداری را خواهند داشت.

وی ادامه داد: این ظرفیت تنها به تولید کالا محدود نیست و خدمات فناورانه را نیز شامل می‌شود؛ به همین دلیل معاونت علمی مفهوم «نوآوری بار اول» را طراحی کرده است تا نگاه صرفاً سخت‌افزاری و تولیدمحور، به توسعه خدمات فناورانه نیز تسری یابد.

معاون علمی رئیس‌جمهوری خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، فناوری‌های نوین صنعتی، تجهیزات کم‌مصرف و سایر فناوری‌های پیشرفته، پروژه‌های کاهش مصرف انرژی را در صنایع اجرا کنند.

حمایت از پروژه‌های فناورانه برای کاهش مصرف انرژی

افشین با تأکید بر اینکه محور اصلی این برنامه «بهره‌وری مبتنی بر فناوری» است، گفت: هر پروژه‌ای که بتواند با استفاده از فناوری‌های نو، مصرف انرژی را کاهش دهد، مشمول حمایت خواهد شد و معاونت علمی از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و منابع خود، از اجرای این پروژه‌ها پشتیبانی می‌کند.

وی تصریح کرد: فلسفه اصلی این طرح، کمک به صنایع برای افزایش بهره‌وری انرژی است و در مرحله نخست، تمرکز آن صرفاً بر صنایع بزرگ و انرژی‌بر خواهد بود.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این طرح در فاز نخست وارد حوزه مصرف خانگی نخواهد شد، اظهار کرد: در حال حاضر تمرکز برنامه بر صنایع بزرگ است و قصد نداریم در این مرحله وارد حوزه ساختمان‌ها یا مصرف‌کنندگان خانگی شویم.صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی، صنایع غذایی، صنایع انرژی‌بر و سایر واحدهای بزرگ تولیدی می‌توانند با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های کاهش مصرف انرژی را اجرا کنند.

معاونت علمی شرکت معرفی نمی‌کند؛ بازار را ایجاد می‌کند

افشین ضمن تاکید بر اینکه معاونت علمی هیچ شرکت دانش‌بنیانی را به صنایع معرفی نخواهد کرد و صرفاً نقش بازارسازی را بر عهده دارد؛ توضیح داد: هر صنعت می‌تواند شرکت دانش‌بنیان مورد نظر خود را انتخاب کند و اگر این شرکت بتواند ثابت کند که فناوری ارائه‌شده، به‌عنوان مثال، موجب کاهش پنج، ۱۰ یا ۱۵درصدی مصرف انرژی می‌شود، امکان بهره‌مندی از حمایت‌های مالی فراهم خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: در ابتدای مسیر، امکان‌پذیری علمی پروژه‌ها بررسی می‌شود اما تضمین تحقق میزان صرفه‌جویی بر عهده خود صنعت خواهد بود.

مدل تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی؛ از قراردادهای چهارجانبه تا صرفه‌جویی معادل یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی

افشین در ادامه سخنان خود با تشریح سازوکار اجرایی و مالی این طرح، اظهار کرد: پس از آنکه یک صنعت بزرگ، شرکت دانش‌بنیان مورد نظر خود را انتخاب کرد و طرح پیشنهادی برای کاهش مصرف انرژی ارائه شد، معاونت علمی در مرحله نخست امکان‌پذیری علمی و فنی پروژه را بررسی می‌کند.

این مقام مسئول افزود: قرارداد اجرای پروژه به‌صورت چندجانبه میان معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، صنعت متقاضی و شرکت دانش‌بنیان منعقد خواهد شد تا همه تعهدات طرفین به‌صورت شفاف مشخص باشد.

۵۰درصد تسهیلات، ۵۰درصد آورده صنعت

افشین با بیان اینکه معاونت علمی تنها بخشی از هزینه اجرای پروژه‌ها را تأمین می‌کند، گفت: حداکثر ۵۰درصد منابع مالی هر پروژه از محل تسهیلات ارزان‌قیمت تأمین خواهد شد و ۵۰درصد دیگر باید از سوی صنعت سرمایه‌گذاری شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت این برنامه را ایجاد شرکت‌های تخصصی اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی دانست و اظهار کرد: در دنیا ارزیابی میزان واقعی صرفه‌جویی انرژی بر عهده شرکت‌های مستقل «اندازه‌گیری و صحه‌گذاری» (Measurement & Verification) است و این وظیفه را دستگاه‌های اجرایی انجام نمی‌دهند.

وی افزود: این شرکت‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی، از جمله پروتکل‌های معتبر اندازه‌گیری و صحه‌گذاری، بررسی می‌کنند که آیا میزان صرفه‌جویی وعده داده‌شده واقعاً محقق شده است یا خیر.

افشین اعلام کرد: معاونت علمی آماده است تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از پروژه‌های فناورانه بهینه‌سازی انرژی حمایت کند. این منابع به‌طور مستقیم به صنایع اختصاص نمی‌یابد، بلکه به طرح‌هایی تعلق می‌گیرد که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و با استفاده از فناوری‌های نو، به کاهش مصرف انرژی منجر شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به سازوکار نظارتی این طرح گفت: تمامی هزینه‌کردها باید در همان مسیری انجام شود که برای آن تسهیلات دریافت شده است و صنایع موظف خواهند بود اسناد مالی و گزارش‌های حسابرسی‌شده پروژه‌ها را ارائه کنند. بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در صورت انحراف منابع از اهداف تعیین‌شده، امکان اعمال جرایم قانونی تا چند برابر میزان تسهیلات پرداختی وجود دارد.

صرفه‌جویی سالانه تا دومیلیارد مترمکعب گاز

افشین با تشریح آثار اقتصادی اجرای این برنامه اظهار کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اگر کل اعتبار ۱۰همتی در پروژه‌های کاهش مصرف گاز سرمایه‌گذاری شود، امکان صرفه‌جویی سالانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وجود خواهد داشت.

وی افزود: مصرف سالانه گاز کشور حدود ۲۵۰ میلیارد مترمکعب است و تحقق این میزان صرفه‌جویی، تأثیر قابل توجهی در کاهش ناترازی انرژی خواهد داشت.

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهوری، ایجاد چنین ظرفیتی از طریق توسعه زیرساخت‌های جدید، به سرمایه‌گذاری بین یک تا دو میلیارد دلار نیاز دارد، در حالی که بهره‌گیری از فناوری‌های دانش‌بنیان می‌تواند با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر همین میزان صرفه‌جویی را محقق کند.

افشین با اشاره به ظرفیت این طرح در بخش برق نیز گفت: در صورت اجرای صحیح پروژه‌های بهینه‌سازی، امکان صرفه‌جویی سالانه حدود سه میلیارد کیلووات‌ساعت برق وجود دارد.

وی ادامه داد: این میزان تقریباً معادل تولید یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی است؛ نیروگاهی که احداث آن به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

معاون علمی رئیس‌جمهوری افزود: در حالی که مصرف سالانه برق کشور حدود ۳۵۰میلیارد کیلووات‌ساعت است، اجرای این طرح می‌تواند بدون ساخت نیروگاه جدید، بخشی از ناترازی برق را جبران کند.

او تأکید کرد: برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد ظرفیت صرفه‌جویی در صنایع مختلف به‌صورت دقیق محاسبه شده و مشخص است که سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها بازدهی بیشتری خواهد داشت؛ از همین رو، اولویت معاونت علمی حمایت از پروژه‌هایی است که بیشترین اثرگذاری را در کاهش مصرف انرژی دارند.

معاونت علمی تسهلیگر اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی

افشین در ادامه با تأکید بر اینکه معاونت علمی نقش «تسهیلگر» را در اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی انرژی بر عهده دارد، اظهار کرد: هدف ما هزینه‌کرد مستقیم منابع در صنایع نیست، بلکه ایجاد بازاری برای فناوری‌های دانش‌بنیان است تا صنایع با انگیزه اقتصادی به سمت استفاده از این فناوری‌ها حرکت کنند.

وی افزود: هر زمان که یک صنعت با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان بتواند پروژه‌ای فناورانه برای کاهش مصرف انرژی تعریف کند، معاونت علمی آمادگی دارد منابع لازم را در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار اجرای آن پروژه قرار دهد.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان اینکه موفقیت این برنامه به شکل‌گیری تقاضا از سوی صنایع وابسته است، گفت: تا زمانی که صنایع خود برای کاهش مصرف انرژی انگیزه نداشته باشند، طبیعتاً تقاضایی نیز برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد نخواهد شد.

«اعتبار مالیاتی» مشوق جدید برای کاهش مصرف انرژی

افشین یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان را اعتبار مالیاتی دانست و اظهار کرد: شرکت‌هایی که در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) برای کاهش مصرف انرژی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از مشوق‌های مالیاتی استفاده کنند.

به گفته او، در این مدل، بخشی از مالیاتی که شرکت باید به دولت پرداخت کند، با تأیید دستگاه‌های مسئول در همان پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی هزینه خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: صرف کاهش مصرف انرژی برای برخورداری از این مشوق کافی نیست و فناوری باید محور اصلی اجرای پروژه باشد.اگر کاهش مصرف انرژی با استفاده از فناوری‌های نو، محصولات دانش‌بنیان یا نوآوری‌های فنی محقق شود، امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این سیاست، تشویق صنایع به نوسازی فناوری و سرمایه‌گذاری در نوآوری است، نه صرفاً اجرای اقدامات معمول و کم‌اثر.

ظرفیت گسترده دانش‌بنیان‌ها برای حل ناترازی انرژی

افشین با اشاره به ظرفیت ظرفیت فناوری کشور اظهار کرد: حدود ۱۰هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال هستند که نزدیک به ۳۰درصد آنها در حوزه انرژی فعالیت می‌کنند و می‌توانند بازوی اجرایی مهمی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی باشند.

وی افزود: همچنین معاونت علمی از ایجاد شرکت‌های تخصصی ارزیابی و صحه‌گذاری پروژه‌های انرژی حمایت خواهد کرد.

معاونت علمی آماده افزایش منابع در صورت رشد تقاضاست

افشین تأکید کرد: اگر ارتباط میان صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان شکل بگیرد و پروژه‌های بیشتری تعریف شود، معاونت علمی محدودیتی برای توسعه حمایت‌های خود قائل نیست.

وی گفت: اعلام آمادگی برای اختصاص ۱۰همت به معنای سقف قطعی حمایت نیست و در صورت شکل‌گیری پروژه‌های موفق و افزایش تقاضا، امکان توسعه این حمایت‌ها نیز وجود خواهد داشت.

افشین با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های این حوزه گفت: ما و سازمان بهینه‌سازی می‌توانیم با سیاست‌گذاری‌های مناسب، به جای آنکه صرفاً به دنبال کاهش مصرف انرژی در صنایع یا منازل باشیم، از این پس ساخت‌وسازهای جدید را اصلاح کنیم؛ موضوعی که از نظر علمی نیز کاملاً قابل تحقق است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در معاونت علمی اظهار کرد: یکی از ستادهای معاونت با رویکرد تلفیقی و با هدف هم‌افزایی در حوزه انرژی شکل گرفته است؛ زیرا معتقدیم تا زمانی که صنعت انرژی و فناوری‌های مرتبط با کاهش مصرف انرژی توسعه پیدا کنند، باید از این ظرفیت‌ها حمایت کنیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: معاونت علمی آمادگی دارد هرگونه همکاری و حمایت لازم را در این زمینه انجام دهد و ظرفیت‌های مناسبی نیز برای تحقق این اهداف وجود دارد.

افشین با تأکید بر نقش فناوری در مدیریت مصرف انرژی، گفت: تغییر رفتار مصرف‌کنندگان به‌تنهایی کافی نیست و باید هم‌زمان از ظرفیت فناوری، اصلاح زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی برای کاهش اتلاف انرژی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه «رفتار فناورانه» با صرف توصیه به مردم برای کاهش مصرف متفاوت است، اظهار کرد: برای نمونه، در دولت دیجیتال بسیاری از مراجعات حضوری حذف می‌شود و همین موضوع به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود. بنابراین، موضوع فقط کاهش مصرف نیست، بلکه نوع استفاده از فناوری اهمیت دارد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به نقش فناوری در مصرف خانگی انرژی گفت: گاهی یک خانه حتی زمانی که ساکنان آن در سفر هستند و تنها یخچال و فریزر آن روشن است، باز هم مصرف بالایی دارد. در چنین شرایطی، مشکل به رفتار مصرف‌کننده مربوط نیست، بلکه به فناوری و کیفیت تجهیزات بازمی‌گردد. اگر فناوری تغییر نکند، صرف توصیه به مردم برای کاهش مصرف، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

افشین با اشاره به کیفیت ساخت ساختمان‌ها افزود: اگر در زمستان سیستم گرمایش یک ساختمان تنها چند دقیقه خاموش شود و دمای خانه به‌سرعت کاهش یابد، این موضوع ناشی از نوع ساخت، دیوارها و میزان انتقال حرارت ساختمان است، نه رفتار ساکن آن. بنابراین، نباید مسئولیت چنین اتلاف‌هایی را متوجه مصرف‌کننده دانست.

وی با تأکید بر اینکه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تنها یکی از اجزای این پازل است، گفت: این سازمان می‌تواند هم در حوزه اصلاح رفتار و هم در حوزه فناوری نقش‌آفرینی کند، اما همه مسائل با ابزارهای کنترلی قابل حل نیست.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت ارزیابی صحیح صرفه‌جویی انرژی اظهار کرد: کاهش مصرف انرژی به‌تنهایی شاخص مناسبی نیست، بلکه باید مشخص شود این کاهش ناشی از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی بوده یا عوامل دیگری در آن نقش داشته‌اند.

وی افزود: مصرف انرژی ذاتاً پدیده منفی نیست؛ اگر افزایش مصرف انرژی به تولید ثروت و رشد اقتصادی منجر شود، اتفاق مثبتی است. بنابراین، باید نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گیرد و صرف کاهش مصرف، ملاک ارزیابی قرار نگیرد.

افشین با اشاره به پایین بودن راندمان برخی نیروگاه‌های کشور گفت: در کشور نیروگاه‌هایی با بازده ۱۰ تا ۲۰ درصد وجود دارد که بخش عمده سوخت مصرفی آن‌ها به آلودگی تبدیل می‌شود. تاکنون سه بار پیشنهاد جایگزینی این نیروگاه‌ها در شورای اقتصاد مطرح شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد این است که تفاوت هزینه سوخت به سرمایه‌گذار پرداخت شود تا امکان جایگزینی این نیروگاه‌ها فراهم شود. همچنین هفته گذشته قرارداد ۳۵ میلیون دلاری برای جمع‌آوری گازهای مشعل (فلر) در یکی از بخش‌ها منعقد شد که نمونه‌ای از استفاده از فناوری در کاهش اتلاف انرژی است.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت فناوری در شبکه‌های انتقال انرژی و آب گفت: در حوزه آب نیز می‌توان با استفاده از تصویربرداری محل نشتی را شناسایی و اصلاح کرد، اما زمانی این اقدامات توسعه پیدا می‌کند که صرفه اقتصادی داشته باشد و دولت ارزش واقعی صرفه‌جویی را در سیاست‌های خود لحاظ کند.

وی با بیان اینکه اصلاحات اقتصادی باید زمینه‌ساز اصلاحات بخش انرژی باشد، اظهار کرد: نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت حامل‌های انرژی انتظار اصلاح الگوی مصرف را داشت. ابتدا باید مسائل اقتصاد کلان ساماندهی شود و سپس اصلاحات کوچک‌تر اثرگذاری خود را نشان دهند.

افشین در ادامه با اشاره به اهمیت آموزش و فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف انرژی گفت: امروز دیگر صرف راه‌اندازی یک سایت کافی نیست. تفاوت سایت و اپلیکیشن در این است که اپلیکیشن همواره در کنار مردم قرار دارد و می‌توان از طریق آن اطلاعات و توصیه‌های لازم را به‌صورت برخط در اختیار کاربران قرار داد.

وی افزود: برای نمونه، می‌توان از طریق تلفن همراه به مردم اطلاع داد که در چه ساعاتی استفاده از وسایلی مانند ماشین لباسشویی مناسب‌تر است یا نمودار برخط مصرف انرژی را در اختیار آنان قرار داد تا رفتار مصرفی خود را مدیریت کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین به مشوق‌های مالیاتی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی اشاره کرد و گفت: دولت اعلام کرده است در صورت تأیید طرح‌ها از سوی سازمان بهینه‌سازی، سازمان امور مالیاتی نیز آن‌ها را خواهد پذیرفت. در همین راستا، جلساتی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شده است، زیرا این شیوه هنوز برای برخی دستگاه‌ها جدید است.

افشین افزود: هدف این است که به صنایع گفته شود منابعی که قرار بوده به دولت پرداخت شود، در مسیر اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری هزینه شود؛ چرا که دولت نباید برای صنایع تعیین تکلیف کند که چه فناوری یا تجهیزاتی را انتخاب کنند، بلکه این تصمیم باید بر عهده صاحبان کسب‌وکار و متخصصان آن حوزه باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های معاونت علمی در حوزه فرهنگ‌سازی و فناوری، گفت: علاوه بر اقدامات کارشناسی، می‌توان از ظرفیت شرکت‌های فعال در حوزه صنایع خلاق برای انجام فعالیت‌های ترویجی و آموزشی استفاده کرد.

افشین افزود: شرکت‌های فعال در حوزه پویانمایی می‌توانند برای تولید انیمیشن‌های آموزشی و ترویج رفتارهای صحیح در حوزه مصرف انرژی بسیج شوند. همچنین می‌توان آموزش رفتارهای فناورانه را نیز از طریق ابزارهایی مانند بازی‌های آموزشی به مردم منتقل کرد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه هدف، انجام مأموریت مشترک میان دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: قرار نیست هر مجموعه به‌صورت مستقل اقدام کند، بلکه باید اقدامات بر محور فناوری و با هماهنگی انجام شود.

افشین با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق گفت: تفاوت معاونت علمی با برخی دستگاه‌ها در استفاده از خلاقیت است. در این حوزه می‌توان از تولید انیمیشن، مستند و دیگر محصولات فناورانه برای آموزش و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف انرژی استفاده کرد.

وی ادامه داد: حتی می‌توان بازی‌هایی برای کودکان طراحی کرد تا در قالب بازی با مفاهیم صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی آشنا شوند و از طریق کسب امتیاز، این آموزش‌ها را فرا بگیرند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور همچنین بر همکاری با سکوهای اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: می‌توان از ظرفیت این سکوها برای انتشار انیمیشن‌ها و محتوای آموزشی به‌صورت تعاملی استفاده کرد.

افشین با اشاره به موضوع ساخت بار اول و ظرفیت قانونی همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: اگر قراردادی با وزارت نفت منعقد شود، ممکن است اجرای آن چند ماه زمان ببرد، اما قانون این امکان را فراهم کرده است که قراردادهای فناورانه با شرکت‌های دانش‌بنیان بدون برگزاری مناقصه و در کوتاه‌ترین زمان منعقد و اجرا شود و معاونت علمی در این زمینه آمادگی کامل دارد.

وی افزود: می‌توان تعدادی از راهکارهای فناورانه را به‌عنوان الزامات برنامه‌های بهینه‌سازی و اقلام راهبردی تعریف کرد تا پس از ارزیابی، در اولویت اجرا قرار گیرند. ممکن است تعداد این اقلام محدود باشد، اما اثرگذاری آن‌ها در نظام انرژی بسیار بالا خواهد بود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت هم‌افزایی میان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق بهینه‌سازی گفت: امکان همکاری میان این صندوق‌ها وجود دارد، هرچند استفاده از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی مختص شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی با اشاره به ظرفیت فناوری در بخش کشاورزی اظهار کرد: در این بخش نیز می‌توان از هوشمندسازی برای مدیریت مصرف استفاده کرد. همان‌گونه که در برخی حوزه‌ها با فناوری می‌توان محل فعالیت تجهیزات غیرمجاز را شناسایی کرد، در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز می‌توان از سامانه‌های هوشمند بهره گرفت.

افشین ادامه داد: امروز شرکت‌هایی در حوزه کنترل هوشمند مصرف گاز و برق فعالیت می‌کنند و می‌توان به جای اعمال محدودیت برای یک منطقه، مشترکان پرمصرف را به‌صورت هدفمند مدیریت کرد. فناوری امروز این امکان را فراهم کرده است.

وی با اعلام آمادگی معاونت علمی برای همکاری در همه حوزه‌های مرتبط با انرژی گفت: همکاران معاونت علمی در بخش‌های مختلف آمادگی دارند تا با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همکاری کنند. این همکاری می‌تواند حوزه‌های کشاورزی، ماشین‌آلات، انرژی، سامانه‌های مختلف و شرکت‌های دانش‌بنیان را در بر گیرد و با حضور نمایندگان دو مجموعه پیگیری شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بر ضرورت ساده‌سازی روند همکاری‌ها تأکید کرد و افزود: نباید همکاری‌ها را پیچیده کرد. اگر در اجرای تفاهم‌نامه یا توافق‌ها اشکالی وجود داشته باشد، می‌توان آن را اصلاح و دوباره امضا کرد. ضرورتی ندارد برای هر اقدام، امضاهای متعدد اخذ شود، زیرا این موضوع تنها موجب پیچیدگی و کندی کار خواهد شد.

افشین همچنین با تأکید بر اینکه هدف معاونت علمی رقابت با سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: ما خود را بخشی از یک مجموعه واحد در دولت می‌دانیم و تنها به‌دنبال هم‌افزایی هستیم. ظرفیت صنایع خلاق نیز می‌تواند نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و آموزش مدیریت مصرف انرژی ایفا کند و معاونت علمی بدون نگاه مالی، آماده است در چارچوب مأموریت‌های سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این ظرفیت‌ها را در اختیار این سازمان قرار دهد.

معاون علمی رییس‌جمهور در پایان بر آمادگی این معاونت برای همکاری گسترده با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد و گفت: معاونت علمی آماده حمایت از توسعه فناوری‌های نوین، ایجاد بازار برای محصولات دانش‌بنیان، تشکیل شرکت‌های ارزیابی و تأمین مالی پروژه‌های فناورانه است تا روند کاهش مصرف انرژی و رفع ناترازی در کشور شتاب بگیرد.