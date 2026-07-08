امید جلوداریان دبیر همایش «مجریان تراز رسانه ملی» با اشاره به برگزاری این همایش به خبرنگار مهر گفت: نخستین دوره این همایش در دی‌ ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد انگیزه در میان مجریان برای توجه بیشتر به رعایت زبان و ادبیات فارسی در اجراهای رسانه‌ای بود.

وی افزود: عملکرد مجریان در بازه‌های زمانی سه تا پنج‌ ماهه از سوی مرکز پاسداشت زبان فارسی و دیگر مراکز مربوطه مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد. خود من هم با توجه به فعالیتی که در حوزه زبان معیار در برنامه «۲۰:۳۰» دارم، شناخت مناسبی از عملکرد مجریان در این زمینه دارم و بر همین اساس، ارزیابی‌ها جمع‌بندی می‌شود.

وی ادامه داد: در هر دوره از همایش «مجریان تراز رسانه ملی»، سه یا چهار نفر به عنوان برگزیده انتخاب می‌شوند. البته همه مجریانی که به این همایش دعوت می‌شوند نیز در زمره مجریان شاخص قرار دارند. اگرچه به همه آنان تندیس اهدا نمی‌شود اما دعوت به این همایش نشان‌دهنده عملکرد مطلوب آنان در رعایت زبان فارسی است.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی ما بر این است که همایش «مجریان تراز رسانه ملی» سالی ۲ بار برگزار شود. همچنین تندیسی با عنوان «مجری تراز» طراحی شده است که به برگزیدگان هر دوره اهدا خواهد شد. این اقدام با هدف ترویج زبان و ادبیات فارسی و در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب در حوزه پاسداشت زبان فارسی انجام می‌شود.

وی در پایان به برگزاری اولین دوره این همایش در سال جاری اشاره و اظهار کرد: پیام رهبر انقلاب به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی، مبنای برگزاری دومین دوره این همایش قرار گرفت که اولین رویداد در سال جاری هم است و بر همین اساس، این همایش چندی پیش با محور تبیین مفاد این پیام و روز پاسداشت زبان فارسی، برگزار شد، در ادامه هم رویداد دوم برگزار خواهد شد.