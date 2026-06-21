مجریان تراز زبان فارسی معرفی شدند؛ پدافند زبانی با اجرا!

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست مجریان تراز زبان فارسی با محوریت پیام رهبر معظم انقلاب، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد با حضور غلامعلی حدادعادل، علیرضا قزوه و جمعی از مجریان رادیو و تلویزیون برگزار شد.

غلامعلی حدادعادل در سخنانی با تشکر از صداوسیما برای همه تلاش‌ها در حفظ زبان فارسی، به پیام رهبر انقلاب برای پاسداشت روز ادبیات فارسی اشاره و عنوان کرد: همان‌طور که دوستان گفتند، این پیام رهبر انقلاب نخستین پیامی است که به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی در سطح رهبری منتشر می‌شود؛ هرچند پیش از این، رهبر شهید ما علمدار زبان فارسی بودند.

وی با اشاره به رابطه ایران و اسلام در ۴۷ سال گذشته تصریح کرد: امروز در ماه محرم، در اجتماعات مردم، پرچم سه‌رنگ ملی ایران در کنار پرچم‌های سیاه عزاداری قرار گرفته است؛ چنین اتفاقی سال اول انقلاب رخ نداده بود. سال گذشته را به یاد آوریم که در شب عاشورا، رهبر شهید، محمود کریمی را صدا کردند و در حالی که در عاشورا همه انتظار نوحه‌های سنتی داشتند، ایشان فرمودند که «ای ایران بخوان» این اتفاق مهمی است و امتداد آن در جنگ نهم اسفند، ظهور و بروز بیشتری دارد.

حدادعادل اضافه کرد: رهبر بزرگوار هم در پیامی که اردیبهشت از ایشان منتشر شد، یادآوری کردند که شاهنامه یک اسطوره تاریخی برای نقالی و سرگرم شدن در قهوه‌خانه‌ها نیست و رفتنش به قهوه خانه ها هم برای این بوده است که توده‌های مردم ارتباط خود را با آن حفظ کنند. ضرورت جنگ ایجاب کرد که ایشان آن پیام را صادر کنند که اگرچه طولانی نبود، اما سرشار از کلیدواژه‌های مهم بود.

وی خطاب به مجریان صداوسیما عنوان کرد: شما پیش از آنکه مجری صداوسیما باشید، انقلابی هستید؛ بنابراین توجه به این پیام باید در عمل باشد. این پیام مسئولیت‌آور است و اهل قلم دعوت شده‌اند که با بهره گیری از فردوسی، چون پدافند زبانی عمل کنند. در این جنگ، متوجه نقش زبان، ادبیات و رسانه شدید. مردم صبح که از خواب بیدار می‌شوند، تلویزیون را روشن می‌کنند تا ببینند چه می‌گوید. صداوسیما یک ضلع مهم از اضلاع اصلی جنگ است و کلام ابزار آن است.

حدادعادل همچنین از علاقه خود برای برگزاری دوره آموزشی گفت و بیان کرد: من تمایل دارم یک دوره آموزشی برای همه مجریان برگزار کنیم. منتظر تشکیل این کلاس هستم؛ شاید در دوره جنگ نشد که اجرایی کنیم و هنوز هم شاید فرصتش نباشد، ولی برای این دوره برنامه‌ریزی کرده‌ام و منتظرم تا این دوره را نهایی کنیم و وضعیت گویندگی در صداوسیما بهبود پیدا کند.

در ادامه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت عنوان کرد: صحبت کردن بسیار دشوار است، به‌ویژه برای شما که شغلتان این است و باید به شکلی حرفه ای انجام شود. سال ۱۴۰۴ سال بسیار دشواری بود. با انفجار بندر شهید رجایی شروع شد، به جنگ تحمیلی رسید، به اتفاقات تلخ دی‌ رسیدیم و شهدای زیادی بر دست ما گذاشت درنهایت هم به جنگ رمضان رسیدیم و مواجهه با همه این اتفاقات سختی های زیادی داشت.

وی اضافه کرد: این شما مجریان هستید که می‌توانید اعتماد جامعه را به صداوسیما برگردانید، همان‌طور که امام (ره) فرمودند صداوسیما دانشگاه است. صداوسیما نقش مهمی در گسترش فرهنگ و ادب دارد. می‌دانم در طول این ایام بسیار اذیت شدید، از دشواری‌ها از یک سو و نگرانی‌ها از سوی دیگر. هیچ‌ یک از ما به قبل از اسفند برنمی‌گردیم. امیدوارم در این برهه سخت تاریخی، شرمنده تاریخ آینده، شهدایمان و آیندگان نباشیم.

در این مراسم از مجریان تراز زبان فارسی از جمله حسن سلطانی، مجید یراقبافان، فرزاد حسنی و ... تجلیل شد.