به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ابلاغ این دستورالعمل از سوی حجت‌الاسلام دکتر خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، اظهار کرد: راه‌اندازی دفاتر مشاوره وقف یکی از برنامه‌های مهم سازمان در راستای تحقق اهداف سند ملی ارتقای فرهنگ وقف و توسعه وقف‌های متناسب با نیازهای روز جامعه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف افزود: این دفاتر با هدف ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای به خیرین و واقفان، تسهیل فرآیند ایجاد و ثبت وقف‌های جدید، شناسایی ظرفیت‌های خیرخواهانه و هدایت آن‌ها به سمت نیازهای اولویت‌دار کشور راه‌اندازی می‌شوند.

وی ادامه داد: در این دفاتر، مشاوران متخصص با بهره‌گیری از دانش فقهی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، مراجعان را در زمینه انواع شیوه‌های نوین وقف از جمله وقف مشارکتی، وقف پول، وقف منفعتی، وقف‌های دانش‌بنیان، وقف‌های قرآنی، وقف در حوزه سلامت، اشتغال، محیط زیست، خانواده و جوانی جمعیت و همچنین فرهنگ‌سازی درباره ثلث اموال راهنمایی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل با بیان اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی مسئول سیاست‌گذاری، راهبری، آموزش، نظارت و ارزیابی این دفاتر در سطح کشور است، تصریح کرد: ادارات کل استان‌ها نیز موظف شده‌اند با تشکیل ستادهای استانی، انتخاب مشاوران واجد صلاحیت، استقرار دفاتر در ادارات و بقاع متبرکه شاخص، تولید محتوای آموزشی و توسعه همکاری با رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌ها، زمینه ارائه خدمات مطلوب به واقفان را فراهم کنند.

وی همچنین به وظایف ادارات اجرایی و بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: شناسایی خیرین و واقفان بالقوه، برگزاری نشست‌های تبیینی، بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه، جماعات، مبلغان و هیئت‌های مذهبی، ثبت و پیگیری تمامی مراجعات در سامانه جامع و همراهی مراجعان تا مرحله ثبت وقف، از مهم‌ترین مأموریت‌های دفاتر مشاوره وقف خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: تمامی دفاتر موظف هستند اطلاعات مراجعان را در سامانه جامع ثبت کنند و با استفاده از ظرفیت افراد متخصص بویژه بانوان ، خدمات مشاوره‌ای را به‌صورت مستمر و به‌ویژه در ساعات پرتردد بقاع متبرکه ارائه دهند.

وی با تأکید بر اینکه عملکرد دفاتر مشاوره وقف به‌صورت مستمر ارزیابی خواهد شد، اظهار کرد: تعداد مراجعان، مشاوره‌های تخصصی، فرصت‌های وقفی شناسایی‌شده، وقف‌های جدید، ارزش موقوفات ثبت‌شده، میزان رضایت مراجعان و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای از جمله شاخص‌های ارزیابی این دفاتر خواهد بود و استان‌ها، ادارات، بقاع متبرکه و مشاوران برتر نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

حجت‌الاسلام عادل در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این دستورالعمل، فرآیند وقف برای مردم تسهیل شده و با هدایت صحیح ظرفیت‌های خیرخواهانه، شاهد افزایش وقف‌های ماندگار و متناسب با نیازهای فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، درمانی و اقتصادی کشور باشیم.