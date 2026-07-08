مسمومیت تنفسی ۸ کارگر در شهرک صنعتی گلپایگان

عباس عابدی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گزارش یک حادثه ویژه در شهرک صنعتی سعیدآباد گلپایگان، نیروهای امدادی اورژانس بلافاصله به محل اعزام شدند.

عابدی با اشاره به جزئیات اولیه این حادثه تصریح کرد: موضوع حادثه، مسمومیت تنفسی تعدادی از کارکنان یک شرکت تولید مواد شیمیایی بوده است.

وی افزود: تیم‌های اورژانس پس از حضور در محل و انجام اقدامات اولیه درمانی، تاکنون ۸ نفر از کارگران آسیب‌دیده را با مشکلات تنفسی جهت ادامه فرآیند درمان به مراکز درمانی منتقل کرده‌اند.

اطلاعات تکمیلی در خصوص علت دقیق حادثه و وضعیت سلامتی مصدومان پس از بررسی‌های بیشتر اعلام خواهد شد.