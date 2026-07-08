نشت گاز کلر در شهرک صنعتی گلپایگان؛۱۵ کارگر مسموم شدند

عباس عابدی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات این حادثه ویژه اظهار کرد: ساعت ۹:۰۴ صبح امروز سه‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر مسمومیت جمعی از کارگران با گاز کلر در شرکت صنعتی سعیدآباد شهرستان گلپایگان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اعلام شد.

وی با اشاره به سرعت عمل نیروهای امدادی در این سانحه افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۵ تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به همراه نیروهای جمعیت هلال‌احمر به عنوان سازمان همکار به محل حادثه اعزام شدند.

عابدی در خصوص تعداد مصدومان و آخرین وضعیت درمانی آن‌ها گفت: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، احتمال می‌رود حدود ۱۵ نفر دچار مسمومیت تنفسی شده باشند. مصدومان این حادثه هم‌اکنون در حال انتقال به بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان هستند تا خدمات تخصصی درمانی را دریافت کنند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با تاکید بر اینکه خوشبختانه تاکنون هیچ مورد فوتی از این حادثه گزارش نشده است، خاطرنشان کرد: هم‌زمان با عملیات امداد و نجات، تیم‌های بهداشتی شهرستان نیز برای بررسی‌های میدانی، ارزیابی علت نشت گاز و پایش محیطی به محل کارخانه اعزام شده‌اند.