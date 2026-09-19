اکران فیلم «الک سوث: جایی برای ناپدید شدن» در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به مناسبت برپایی نمایشگاه عکس «این صورت باقی»، فیلم مستند «جایی برای ناپدید شدن» (۲۰۱۰) به کارگردانی لور فلاماریون و آرنو ایتنهوف را به نمایش می‌گذارد.

این فیلم یکشنبه ۲۹ اردیبهشت‌، ساعت ۱۶ در سالن سینماتک اکران می‌شود.

«جایی برای ناپدید شدن» درباره‌ یکی از پروژه‌های الک سوث، عکاس سرشناس آمریکایی و عضو آژانس مگنوم است که با نگاه خاص و روایت‌محورش در عکاسی مستند، جایگاهی مهم در هنر معاصر امروز دارد.

این فیلم، عکاس را در جریان سفرهایش دنبال می‌کند؛ جایی که سوث در نقاط دورافتاده‌ آمریکا با آدم‌هایی روبه‌رو می‌شود که از جامعه فاصله گرفته و در جست‌وجوی شیوه‌ای دیگر برای زندگی‌اند. فیلم، در کنار ثبت زندگی‌های خودخواسته‌ منزوی و خلوت‌گزیده، فرایند شکل‌گیری عکس‌های سوث و مواجهه‌ او با انسان‌هایی را به تصویر می‌کشد که میل به گریز و ناپدیدشدن را تجربه می‌کنند.

پس از نمایش فیلم، نشست نقد و بررسی با حضور مهدی وثوق‌نیا عکاس مستند و مدرس عکاسی، برگزار می‌شود.

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان جهت حضور به آدرس خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند.