به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری، امامجمعه اردستان ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اردستان اظهار کرد: در آستانه میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) قرار داریم و این مناسبت را به محضر فرزند گرامی ایشان و همه برادران و خواهران تبریک عرض میکنیم.
وی افزود: در روایتی از امام علی(ع) دو خصلت برجسته بیان شده که بالاتر از آنها تصور نمیشود؛ نخست ایمان و اعتقاد انسان به خداوند متعال و دوم نفعرسانی به برادران و خواهران ایمانی.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: اعتقاد انسان به حضرت پروردگار از بهترین ویژگیها و ارزشهاست، چراکه جانمایه اعتقادی انسان، جهت حرکت و مسیر زندگی او را مشخص میکند.
دهشیری تصریح کرد: نفعرسانی به برادران و خواهران ایمانی نیز از بهترین کارهایی است که انسان میتواند انجام دهد و تصمیمسازی و تصمیمگیری در شورای آموزش و پرورش میتواند در پیشبرد امور این حوزه و افزایش رضایتمندی اولیا مؤثر باشد.
وی بیان کرد: اگر تصمیمات این شورا در مسیر خدمت به دانشآموزان، خانوادهها و مجموعه آموزش و پرورش باشد، در نتیجه رضایت خداوند متعال را نیز به دنبال خواهد داشت.
امامجمعه اردستان یادآور شد: نشستهایی مانند شورای آموزش و پرورش و شوراهای مشابه که در آنها برای نفع برادران و خواهران ایمانی تصمیمگیری میشود، از بهترین نشستها به شمار میرود.
وی ادامه داد: در روایات آمده است که بهترین حلقه و نشست، حلقه ذکر و یاد خداوند است و این جلسه نیز انشاءالله جنبه یادآوری و توجه به مسئولیتها را دارد.
دهشیری گفت: در چنین جلساتی باید هم نقایص گذشته را مرور کنیم و برای برطرف کردن آنها برنامه داشته باشیم و هم آنچه را که به نفع فرزندانمان است، برنامهریزی و در مرحله بعد عملیاتی کنیم.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با توکل و امید به خداوند متعال، گامهایی در مسیر خدمت به فرزندان و خانوادههای شهرستان برداریم و تصمیمات این شورا منشأ خیر و برکت برای جامعه باشد.
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