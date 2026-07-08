علیصدر باید در مسیر توسعه محور مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامینجات چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اتفاقات اخیر پیرامون غار علیصدر، زنگ خطری جدی برای صنعت گردشگری استان محسوب میشود، اظهار کرد: امروز اولویت اصلی باید عبور از حاشیهها و تمرکز بر راهکارهای توسعهای باشد و استمرار وضع موجود، نه تنها اعتبار گردشگری همدان، بلکه اعتماد گردشگران داخلی و خارجی را به عنوان سرمایهای جبرانناپذیر مخدوش میکند.
وی با بیان اینکه غار علیصدر به عنوان یکی از شاخصترین جاذبههای طبیعی کشور،بیش از آنکه در مسیر حرفهای و توسعهمحور مدیریت شود، درگیر کشمکشها و اختلافات مدیریتی بوده است، ادامه داد: اگر چنین ظرفیت بینظیری در مقیاسهای جهانی در اختیار کشورهای دیگر بود، بیتردید به موتور محرک اقتصاد گردشگری آن کشور تبدیل میشد، اما ما متاسفانه اجازه دادهایم این ثروت ارزشمند در چنبره تصمیمات مقطعی و چالشهای بیحاصل گرفتار شود.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورای شهر با اشاره به تاریخچه شرکت توسعه سیاحتی علیصدر، بیان کرد: بررسی اسناد مالی و بودجه شهرداری در سنوات گذشته نشان میدهد که تاکنون سودی از محل فعالیتهای این شرکت در درآمدهای شهرداری همدان ملموس نبوده است؛ حتی در مقاطعی، شهرداری مطالباتی از این شرکت داشته که همچنان تعیینتکلیف نشده باقی مانده است.
وی با این حال تاکید کرد: اگر نگاه ما به علیصدر تنها از دریچه سهم مالی باشد، از رسالت اصلی غافل شدهایم اما سوال مهم این است که چرا مجموعهای با این پتانسیل عظیم در دهههای متمادی نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد و همواره با بحرانهای مدیریتی دستبهگریبان بوده است؟
بادامی نجات در بخش دیگری از اظهارات خود، ریشه مشکلات غار علیصدر را در «نظام تصمیمگیری» و «شیوه مدیریتی» جستجو کرد و گفت: اگر نقصی در کار است، باید آن را در سیستمهای برنامهریزی و نحوه اداره مجموعه ریشهیابی کرد، نه اینکه صرفاً به دنبال تغییر ترکیب سهامداران یا بهرهبردار باشیم.
وی با بیان اینکه با اصل مشارکت بخش خصوصی در پروژههای گردشگری مخالف نیستم، خاطرنشان کرد: از هر سرمایهگذار متخصص و برنامهمحوری حمایت میکنیم، اما این سوال مطرح است که چرا در دورانی که مدیریت مجموعه در دست نهادهای عمومی بود، حمایتهای لازم برای ارتقای سطح کیفی و توسعه زیرساختی انجام نشد؟
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، مالی و گردشگری شورای شهر همدان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تغییر بهرهبردار سرآغاز فصل جدیدی از پویایی در این مجموعه باشد، افزود: اگر تغییرات منجر به ارتقای کیفیت خدمات و رضایت گردشگران نشود، مسئولیت عواقب آن مستقیماً متوجه تصمیمگیران تغییر ساختار بهرهبرداری خواهد بود.
وی افزود: حمایتها نباید یکطرفه باشد، همانطور که دستگاههای اجرایی ملزم به تامین امنیت و ثبات برای سرمایهگذار هستند، سرمایهگذار نیز باید نسبت به مردم، حفظ محیطزیست غار و آینده این میراث طبیعی، تعهدات شفاف و بلندمدت داشته باشد.
بادامی نجات با تاکید بر اینکه علیصدر متعلق به همه مردم ایران است، از مسئولان کشوری، مدیران اجرایی و سرمایهگذاران جدید خواست تا با کنار گذاشتن نگاههای محلی و سیاسی، تنها یک هدف که همان بازگرداندن غار علیصدر به جایگاهی که شایسته آن است، بازگردانند.
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