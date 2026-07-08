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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

شیوه‌نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد

شیوه‌نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ ابلاغ شد

معاونت آموزش ابتدایی، شیوه نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ را برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش ابتدایی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اجرای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سیاست های وزارت آموزش و پرورش در زمینه ارتقای کیفیت یادگیری و توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و با عنایت به ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت مهارت‌های سواد پایه دانش‌آموزان دوره ابتدایی و جبران فرصت‌های یادگیری ازدست‌رفته آنان، شیوه نامه اجرایی طرح حامی ویژه تابستان ۱۴۰۵ را برای اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ کرد.

در این شیوه‌نامه بر نظارت مستمر بر فرآیند اجرا، ارزشیابی منطقه‌ای از دانش‌آموزان تحت پوشش در پایان دوره با هدف بررسی میزان بهبود یادگیری و سنجش اثربخشی برنامه انجام شده، تأکید شده است.

شیوه نامه اجرایی طرح حامی (ویژه تابستان ۱۴۰۵) را از اینجا دریافت کنید.

کد مطلب 6882239

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