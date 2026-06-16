کلید خوردن پروژه مهر در مدارس ابتدایی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه معتمدی، در وبینار تخصصی تبیین سیاستها و برنامههای عملیاتی حوزه آموزش ابتدایی که با حضور مدیران مدارس ابتدایی سراسر استان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و شهدای اقتدار و اتحاد ملی، اظهار داشت: مدیران مدارس، معماران اصلی فرهنگ سازمانی و راهبران تربیتی و آموزشی هستند که در شرایط حساس، نقش هدایتگری آنان در صیانت از مرزهای اعتقادی، هویتی و فکری دانشآموزان دوچندان میشود.
تأکید بر برنامهریزی دادهمحور برای شناسایی افت یادگیری آشکار و پنهان
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی دادهمحور برای شناسایی و مداخله در بحث «افت یادگیری آشکار و پنهان»، تصریح کرد: ثبت دقیق و بهموقع نتایج ارزشیابی کیفی-توصیفی در سامانه «سیدا» یک کار اداری ساده نیست، بلکه مبنای اصلی تصمیمگیریهای کلان آموزشی و طراحی مداخلات بهبودی است.
پروژه مهر؛ پیشدرآمد سال تحصیلی عدالتمحور و امیدآفرین
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش لرستان در ادامه به تشریح ابعاد «پروژه مهر» پرداخت و افزود: این پروژه ملی و راهبردی، پیشدرآمد آغاز سال تحصیلی عدالتمحور، منظم و امیدآفرین است. لذا مدیران مدارس نباید کار را به روزهای پایانی تابستان موکول کنند، بلکه فرآیند آمادهسازی مدارس باید از هماکنون به صورت جدی کلید بخورد.
طرح حامی؛ فرصتی طلایی برای تثبیت و ترمیم یادگیری در تابستان
معتمدی همچنین اجرای «طرح حامی» را فرصتی طلایی برای تثبیت و ترمیم یادگیری در ایام تابستان خواند و بر پیگیری جدی ثبتنام نوآموزان پایه اول، سنجش سلامت بدنی و ذهنی، و سفارش کتابهای درسی تاکید کرد.
انتقاد از رفتارهای سلیقهای با دانشآموزان دیرآموز
وی با انتقاد از برخی رفتارهای سلیقهای در مواجهه با دانشآموزان دیرآموز گفت: دیرآموز بودن هرگز به معنای ناتوانی در یادگیری نیست. مدیران مدارس موظفند با رویکردی کاملاً حمایتی، تربیتی و صبورانه این دانشآموزان را پذیرش کرده و از ایجاد اضطراب در خانوادهها خودداری نمایند.
چهار رویکرد اصلی حوزه آموزش ابتدایی در سال ۱۴۰۵
معاون آموزش ابتدایی لرستان در پایان کیفیتگرایی، فرایندمحوری، تمرکززدایی با اصالت دادن به مدرسه، و حکمرانی دادهمبنا را چهار رویکرد اصلی این حوزه در سال ۱۴۰۵ برشمرد و از تلاشهای شبانهروزی مدیران مدارس ابتدایی در راستای ساختن آینده کودکان این مرز و بوم قدردانی کرد.
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