به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی با بیان اینکه برای دانش آموزان ابتدایی اجرای طرح حامی لحاظ و دستورالعمل آن آماده شده است گفت: طی طرحی دیگر به تقویت بنیه علمی دانش آموزان در دوره متوسطه اول و دوم می‌پردازیم که بخشنامه‌ هر دو طرح آماده می‌شود.

وی افزود: بدین ترتیب کل تابستان را درگیر خواهیم بود هم در قالب طرح حامی برای بچه‌های ابتدایی و هم در قالب برنامه تقویت بنیه علمی دانش آموزان متوسطه و هم در قالب کلاس‌ها و پایگاه‌های اوقات فراغت و فعالیت‌های دیگری که آموزش پرورش دارد.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تلاش می‌کنیم عقب افتادگی‌های درسی به نوعی جبران شود.

به گزارش مهر، وزیر آموزش‌وپرورش پیش از این نیز طرح «حامی» را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه برای مقابله با فقر یادگیری دانسته و بر تشکیل پایگاه‌های جبرانی تابستانی در مناطق مختلف کشور تأکید کرده و گفته بود: تعداد پایگاه‌ها باید متناسب با جمعیت دانش‌آموزان نیازمند حمایت تعیین شود و تمامی مراحل اجرا، از شناسایی دانش‌آموزان تا ارزیابی نتایج، در قالب یک نظام مشخص و قابل نظارت انجام گیرد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌های جبرانی تابستانی باید نسبت به سال گذشته حداقل دو تا سه برابر توسعه یابد، اظهار کرده بود: پوشش حداکثری دانش‌آموزان نیازمند حمایت آموزشی باید در دستور کار قرار گیرد و هیچ دانش‌آموزی به دلیل ضعف یادگیری از خدمات آموزشی محروم نماند.

کاظمی دریافت هرگونه وجه از خانواده‌ها برای حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های جبرانی را مغایر اهداف حمایتی این طرح دانست و خاطرنشان کرد: برنامه‌های جبرانی و حمایتی باید برای دانش‌آموزان نیازمند به‌صورت رایگان اجرا شود.