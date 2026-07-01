اجرای طرح «حامی» و پروژه مهر در اولویت آموزش و پرورش شادگان است

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه‌ جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش شادگان اظهار کرد: طرح حمایت آموزشی «حامی» با هدف جبران کاستی‌های یادگیری و ارائه برنامه‌های آموزشی متناسب برای دانش‌آموزانی که نیاز به توجه بیشتری دارند، اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح به‌منظور حمایت آموزشی مستمر از یادگیرندگان و جبران کاستی‌های احتمالی یادگیری دانش‌آموزان، به‌صورت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده در ماه‌های تیر و مرداد در همه مدارس ابتدایی شادگان اجرا می‌شود.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان اضافه کرد: کلان پروژه مهر نقشه راه سال تحصیلی و پایه‌گذار نظم و کیفیت فعالیت‌های مدرسه در طول سال است.

حسونی زاده در پایان گفت: «پروژه مهر»، مهمترین برنامه آموزش و پرورش برای آماده‌سازی مدارس و آغاز باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ است.