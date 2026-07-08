فرماندار رشت: بازگشت اعتبارات عمرانی روستاها به خزانه پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری، صبح چهارشنبه به همراه معاون عمرانی فرمانداری و بخشدار مرکزی، از چندین پروژه عمرانی در روستاهای این بخش بازدید کرد و از نزدیک روند اجرا و مشکلات پیشرو را مورد بررسی قرار داد.
وی در حاشیه این بازدید، با اشاره به تخصیص اعتبار برای برخی طرحهای روستایی، اظهار کرد: متأسفانه با وجود تأمین بودجه، اجرای تعدادی از پروژهها یا آغاز نشده و یا با کندی مواجه است که این وضعیت نیازمند ورود فوری دستگاههای مسئول است.
فرماندار رشت افزود: همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، دهیاریها و عوامل مرتبط، تنها راهکار برونرفت از موانع موجود است و باید پروژهها در موعد مقرر به بهرهبرداری برسند تا اعتبارات اختصاصیافته در مسیر توسعه روستاها و افزایش رفاه ساکنان هزینه شود.
میرغضنفری با غیرقابلقبول خواندن بازگشت اعتبارات به خزانه به دلیل تعلل در اجرا، تأکید کرد: هر ریال اعتبار عمرانی، امانتی برای خدمت به مردم است و مدیران و مجریان باید با حس مسئولیتپذیری، نسبت به جذب کامل آن اقدام کنند؛ در غیر این صورت، با عوامل قصور برخورد خواهد شد.
وی رویکرد اصلی فرمانداری را مانعزدایی از مسیر خدمترسانی دانست و خاطرنشان کرد: هدف نهایی، افزایش رضایت عمومی و تسریع در طرحهای عمرانی است و هیچ مدیری نباید با سهلانگاری، موجبات وقفه در روند خدمترسانی را فراهم آورد.
میرغضنفری در ادامه با گرامیداشت روز دهیار و قدردانی از زحمات دهیاران، گفت: دهیاران در خط مقدم مدیریت روستایی قرار دارند و انتظار میرود با پیگیری مستمر، اجرای پروژهها را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنند.
فرماندار رشت در پایان با تأکید بر اینکه ملاک ارزیابی مدیران، میزان رضایتمندی مردم و نتایج عملی اقدامات است، هشدار داد: در صورت هرگونه کمکاری یا تعلل که به تضییع حقوق مردم یا بازگشت اعتبارات عمرانی به خزانه بینجامد، برخورد قانونی با مسئولان مربوطه انجام خواهد شد.
نظر شما