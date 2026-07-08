سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌ها و اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مشکوک یک زوج سارق حرفه‌ای در اماکن پرتردد و شلوغ که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

وی با اشاره به شیوه و شگرد این متهمان افزود: بررسی‌های تخصصی و رصد اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد که این زوج با حضور هدفمند در نقاط پرتردد و مراکز تجاری چندین استان کشور، از غفلت شهروندان در ازدحام جمعیت سوءاستفاده کرده و با مهارت خاصی اقدام به جیب‌بری و سرقت تلفن همراه آن‌ها می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان در تشریح عملیات دستگیری این متهمان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی گسترده و رصد دقیق تحرکات این زوج، سرانجام مخفیگاه و مسیر حرکتی آن‌ها را شناسایی کردند. سرانجام طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، این زوج در یکی از محورهای ورودی استان اصفهان متوقف و دستگیر شدند.

سرهنگ علی‌اکبری با اشاره به کشف اموال مسروقه از خودروی این افراد گفت: در بازرسی دقیق از خودروی متهمان، ۱۱ دستگاه تلفن همراه سرقتی کشف و ضبط شد که این گوشی‌ها به‌طرز بسیار ماهرانه‌ای در بخش‌های مختلف خودرو جاساز شده بود تا از دید مأموران پنهان بماند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از مواجهه با مستندات و ادله جرم، به بزه انتسابی خود اعتراف کردند. این زوج هم‌اکنون با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شده‌اند؛ همچنین تحقیقات تکمیلی پلیس برای شناسایی سایر جرایم احتمالی، کشف مال‌خرها و شناسایی مال‌باختگان این پرونده همچنان با جدیت ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از شهروندان خواست با توجه به شگردهای سارقان جیب‌بر، هنگام حضور در اماکن پرتردد، مراکز خرید، وسایل نقلیه عمومی و مکان‌های تفریحی، ضمن مراقبت از اموال و اشیای ارزشمند خود، از قرار دادن تلفن همراه در جیب‌های بیرونی لباس جداً خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک از سوی افراد، در اسرع وقت مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.