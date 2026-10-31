کتابخوانی باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان پارس‌آباد ظهر شنبه با محوریت برنامه‌ریزی برای گرامیداشت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب و کتابدار جمهوری اسلامی ایران، در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

علی لطفی فرماندار شهرستان پارس‌آباد، در این جلسه ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ عمومی جامعه اظهار کرد: کتاب یکی از مهم‌ترین پایه‌های توسعه فرهنگی است و ترویج فرهنگ مطالعه باید به‌عنوان یک اولویت مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای گرامیداشت هفته کتاب و اجرای برنامه‌های فرهنگی و ترویجی تأکید کرد و خواستار مشارکت و هم‌افزایی مجموعه‌های مرتبط برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه شد.

اختصاص ۲۲ میلیارد ریال اعتبار برای خرید کتاب در استان اردبیل

در ادامه این جلسه، روزبه فتاحی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل، با اشاره به ظرفیت‌ها و نیازهای کتابخانه‌ای شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم فرهنگی این شهرستان، ساختمان کتابخانه مرکزی پارس‌آباد است که امیدواریم با پیگیری‌های لازم و اهتمام فرماندار شهرستان، سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای ترویج فرهنگ مطالعه افزود: آموزش‌وپرورش، بسیج، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی می‌توانند نقش مؤثری در توسعه کتابخوانی و افزایش استقبال عمومی از کتاب داشته باشند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل همچنین از اختصاص ۲۲ میلیارد ریال اعتبار برای خرید کتاب در سطح استان طی سال جاری خبر داد و گفت: شهرستان پارس‌آباد نیز از این ظرفیت برای تأمین و غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ای بهره‌مند خواهد شد.

فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف شهرستان، تأمین یک دستگاه خودروی سه‌تن برای راه‌اندازی و تقویت کتابخانه سیار در مناطق پارس‌آباد و اصلاندوز را از نیازهای مهم این حوزه عنوان کرد.