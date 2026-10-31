به گزارش خبرنگار مهر، ماشالله ایزدی ظهر شنبه در جلسه علنی شماره ۴۵۰ این شورا، از افزوده شدن حدود ۱۰ هکتار به فضای سبز شهرکرد تا پایان سال جاری خبر داد و بر ضرورت رعایت کامل تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال هزینه‌های درمانی کارکنان شهرداری تأکید کرد.



وی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن خدمات شهری اظهار کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها و بوستان‌های در دست اجرا، حدود ۱۰ هکتار به مجموع فضاهای سبز شهرکرد افزوده خواهد شد.



ایزدی افزود: در طراحی و اجرای بوستان‌های منظریه، امکاناتی از جمله زیرساخت‌های ورزشی، مجموعه‌های بازی پلی‌اتیلن و مبلمان پارکی پیش‌بینی شده است تا بخشی از نیازهای شهروندان این محلات تأمین شود.



رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به بهره‌برداری از پارک هنر منظریه بیان کرد: این پارک با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان و در محدوده‌ای به وسعت ۹ هزار مترمربع اجرا شده است.



ایزدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۷۰ هکتار فضای سبز قابل استفاده در محدوده خدمات شهری شهرکرد وجود دارد، خاطرنشان کرد: سرانه فضای سبز به ازای هر شهروند نزدیک به ۱۷ مترمربع است و ارتقای این میزان از اولویت‌های مدیریت شهری به شمار می‌رود.



وی کمبود منابع آبی را یکی از چالش‌های توسعه فضای سبز در شهرکرد دانست و گفت: استفاده از ظرفیت پساب شهری می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب مورد نیاز این فضاها داشته باشد. در همین راستا، مدیریت شهری بیش از دو سال است که پیگیری‌های لازم را از طریق مکاتبه و برگزاری نشست با شرکت آب و فاضلاب انجام داده است، اما به دلیل بالا بودن بهای آب تاکنون نتیجه مطلوب حاصل نشده و مذاکرات همچنان ادامه دارد.



رئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت نگهداشت و صیانت از فضاهای سبز و امکانات عمومی تأکید کرد و خواستار مشارکت شهروندان در حفظ این سرمایه‌های شهری شد.



ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق درمانی کارکنان شهرداری اظهار کرد: بیمه تکمیلی یکی از مهم‌ترین خدمات حمایتی کارکنان است و باید در زمان بیماری و نیاز به خدمات درمانی، پشتوانه‌ای مطمئن برای آنان و خانواده‌هایشان باشد.



وی تصریح کرد: شرکت‌های بیمه‌گر باید به تعهدات و مفاد قراردادهای خود پایبند باشند و با پیش‌بینی پوشش مناسب خدمات درمانی، از تحمیل هزینه‌های اضافی به کارکنان جلوگیری کنند.



رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به شرایط کاری نیروهای خدمات شهری و قرار گرفتن روزانه آنان در معرض انواع آلودگی‌ها و پسماندهای شهری افزود: این نیروها نقش مهمی در حفظ سلامت و پاکیزگی شهر دارند و حمایت از سلامت و تأمین امنیت درمانی آنان باید از اولویت‌های مدیریت شهری باشد.



ایزدی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود شرکت بیمه‌گر با رعایت کامل تعهدات قراردادی و الزامات قانونی، زمینه ارائه خدمات مطلوب و پوشش مناسب هزینه‌های درمانی کارکنان شهرداری را فراهم کند تا این قشر خدوم و خانواده‌های آنان با اطمینان خاطر بیشتری از خدمات بیمه تکمیلی بهره‌مند شوند.