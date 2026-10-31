افزایش ۳۰ درصدی آمار چاقی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عطیه مهدیزاده صبح شنبه در نشست خبری با عنوان «داروهای تزریقی لاغری، واقعیت‌های پزشکی و مخاطرات پنهان» اظهار کرد: از حدود ۳۰ الی ۵۰ سال گذشته تا به امروز، اصلی‌ترین بیماری‌هایی که بشر با آن مواجه است، بیماری‌های متابولیک شامل فشار خون بالا، کبد چرب، چربی خون، دیابت و پس از آن سرطان‌ها هستند که از آن‌ها به عنوان بیماری‌های انسان مدرن و عصر دیجیتال یاد می‌شود و چاقی اصلی‌ترین علت زمینه‌ای بروز آن‌ها به شمار می‌رود.

رئیس انجمن تغذیه خراسان رضوی با اشاره به هزینه‌های سنگین و میزان بالای مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری‌ها افزود: امروزه بیماری‌های متابولیک به عنوان بزرگ‌ترین قاتل بشر در قرن ۲۱ شناخته می‌شوند. در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۴۰ درصد افراد از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برند و این آمار در کشور ما در حال حاضر ۳۰ درصد است؛ اما تفاوت عمده ما با کشورهای توسعه‌یافته در سرعت بسیار بالای گذار اپیدمیولوژیک و تغذیه‌ای رخ داده در ایران است که موجب شده بدون حل کامل مشکلات سوءتغذیه، با رشد سریع و شدید آمار چاقی مواجه شویم.

وی ادامه داد: داروهای تزریقی لاغری که از سال ۲۰۱۲ وارد شده و در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تایید سازمان غذا و دارو را دریافت کرده‌اند، نجات‌بخش هستند؛ اما این داروها مانند هر پدیده دیگری با مسائل تجاری نیز گره خورده‌اند و همانند مشاهدات بین‌المللی در کانادا، ضرورت دارد که این اقلام دارویی به جا، درست و بر اساس اندیکاسیون‌ها و نیاز واقعی بیماران استفاده شوند.

مهدیزاده با اشاره به تغییر رویکرد علمی در تعریف چاقی بیان کرد: تا پیش از این شاخص توده بدنی (BMI) ملاک اصلی بود، اما مقالات جدید تاکید می‌کنند که درصد چربی بدن و عوارض همراه با چاقی (کوموبیلیتی) باید در کانون توجه قرار گیرد؛ چرا که ممکن است ورزشکاری با BMI بالای ۳۰ درصد چربی پایینی داشته باشد و چاق محسوب نشود، در مقابل فردی با BMI ۲۶ دارای درصد چربی بالا، کبد چرب و دیابت باشد که آن را چاقی بالینی در نظر می‌گیریم.

رئیس انجمن تغذیه خراسان رضوی ضمن هشدار درباره پدیده «اوبسیتی استیگما» یا برچسب‌زنی وزن در جامعه خاطرنشان کرد: برچسب‌زدن بر اساس وزن افراد در استخدام یا ازدواج از چالش‌های جدی است و باید این نگاه را از جامعه برداشت. همچنین تعریف وزن سالم جایگزین وزن ایده‌آل سنتی شده و درمان چاقی بر اساس شرایط بالینی و کاهش ۱۰ درصدی وزن هدف‌گذاری می‌شود، نه رسیدن به استانداردهای غیرعلمی و تبلیغاتی شبکه‌های اجتماعی.

وی با اشاره به خطرات دخالت افراد غیرمتخصص در حوزه سلامت و استفاده از تجهیزات لاغری در مراکز غیرمجاز تصریح کرد: رسانه‌ها باید به جای جستجوی مقصر در میان باشگاه‌ها یا سالن‌های زیبایی، تمرکز خود را روی افزایش آگاهی مردم بگذارند تا شهروندان در مواجهه با پیشنهادهای تزریق یا لاغری غیرعلمی، حتماً به پزشک مراجعه کرده و پروانه کسب‌ و کد نظام پزشکی ارائه‌دهندگان خدمت را بررسی کنند.