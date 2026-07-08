به گزارش خبرنگار مهر، سودابه سلیمانی رئیس کمیته امور اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، در ابلاغیه‌ای خطاب به روسای استانی، واحدهای برون‌مرزی و واحدهای مستقل، جزئیات تشکیل کلاس‌های دوره تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را برای رشته‌های غیرپزشکی اعلام کرد.

بر اساس این دستورالعمل برگزاری کلاس‌های نظری در دوره تابستان جاری به صورت مجازی بلامانع خواهد بود.

با این حال، در این ابلاغیه تأکید شده است که کلیه امتحانات دوره مذکور طبق تقویم آموزشی و در زمان مقرر، به صورت حضوری برگزار می‌شود. در پایان این بخشنامه، از مسئولان ذی‌ربط خواسته شده است تا مراتب را در اسرع وقت جهت اطلاع دانشجویان به واحدهای دانشگاهی تابعه ابلاغ کنند.