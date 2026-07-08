ثبت ۳۳۵۰ مراجعه دارویی در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، محمدمهدی مجاهدیان، با تشریح عملکرد حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در ایام برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: همزمان با اجرای عملیات گسترده سلامت در مصلای امام خمینی(ره)، تمامی ظرفیت‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای پشتیبانی از خدمات درمانی و پاسخگویی به نیازهای دارویی مراجعه‌کنندگان به‌کار گرفته شد.

وی افزود: داروخانه بیمارستان تخصصی موقت با پشتیبانی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجموعه مدد ایران، به‌صورت شبانه‌روزی فعال بود و ضمن ارائه خدمات دارویی به زائران، داروها و ملزومات مورد نیاز بیماران سرپایی، تحت نظر و بستری این مرکز را نیز تأمین کرد.

مجاهدیان با اشاره به آمار خدمات ارائه‌شده گفت: در طول برگزاری مراسم، ۲۳۵۰ نسخه دارویی در داروخانه پذیرش و رسیدگی شد و ۷۰۰ خدمت دارویی بدون نسخه نیز به مراجعه‌کنندگان ارائه شد که در مجموع بیش از ۳ هزار مراجعه دارویی را شامل می‌شود.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی ایران در ادامه با اشاره به تداوم فعالیت‌های نظارتی و آزمایشگاهی این معاونت اظهار کرد: همزمان با ارائه خدمات در بیمارستان تخصصی موقت، برنامه‌های نظارتی بر فرآورده‌های دارویی، غذایی و آشامیدنی در سطح عرضه نیز بدون وقفه ادامه داشت و کارشناسان معاونت با حضور میدانی، روند تأمین و عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور را پایش کردند.

وی همچنین از انجام ۸۴ آزمون تخصصی بر روی نمونه‌های ارسالی از سوی معاونت بهداشت خبر داد و گفت: این آزمون‌ها با هدف پشتیبانی از برنامه‌های نظارتی و حفظ سلامت عمومی در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو انجام شد.

مجاهدیان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های داروسازان، کارشناسان حوزه غذا و دارو، کارشناسان آزمایشگاهی و مجموعه مدد ایران خاطرنشان کرد: این مأموریت، جلوه‌ای از توانمندی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران در پشتیبانی از عملیات‌های گسترده سلامت بود و نشان داد که این مجموعه از آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای دارویی، نظارتی و آزمایشگاهی در رویدادهای ملی و تجمعات بزرگ مردمی برخوردار است.