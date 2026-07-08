به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی در بازدید از تالاب حفاظت شده نئور اظهار کرد: تالاب نئور بهعنوان یکی از ارزشمندترین اکوسیستمهای آبی استان، در ارتفاع ۲ هزار و ۵۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و این تالاب بعنوان یکی از کانونهای مهم زیستی و اکولوژیکی استان به شمار میرود و نقش آن در حفظ پایداری زیستمحیطی منطقه، انکارناپذیر است.
وی گردشگری و تفرج را از مهمترین کارکردهای اجتماعی تالاب نئور برشمرد و افزود: توسعه پایدار و ضابطهمند فعالیتهای مرتبط با این حوزه، نیازمند مطالعات جامع و برنامهریزی دقیق است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به احتمال صدور مجوز صید ماهی با قلاب به صورت محدود در این تالاب پس از انجام بررسی های کارشناسی و با در نظر گرفتن ظرفیت برد منطقه با هدف تامین اهداف اکولوژیک، گفت: هرگونه مجوز صید، صرفاً پس از بررسیهای کارشناسی و به صورت محدود صادر خواهد شد و اولویت اصلی ما در تمامی برنامهریزیها، حفظ کارکردها، ارزشهای زیستی و ویژگیهای اکولوژیکی تالاب نئور است.
نظر شما