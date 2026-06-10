اختصاص اعتبارات ویژه برای ساماندهی تالاب نئور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری اظهار کرد: تالاب نئور نه تنها یک جاذبه طبیعی، بلکه یک شناسنامه فرهنگی و سرمایهای ماندگار برای استان است که حفاظت از آن برای امروز و نسلهای آینده حیاتی است.
وی با اعلام ساماندهی تالاب نئور، افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، اعتبارات مورد نیاز برای این طرح اختصاص یافته و در حال حاضر اقدامات اجرایی در بخشهای مختلف انجام شده و در حال انجام است.
فرماندار اردبیل اجرای طرحهای گردشگری در حاشیه این تالاب را محرک اصلی رونق اقتصادی منطقه دانست و گفت: اجرای اصولی طرحهای گردشگری میتواند تالاب نئور را به قطب جذب توریست تبدیل کرده و معیشت جوامع محلی را بهبود بخشد، اما این توسعه باید کاملاً در چارچوب ضوابط زیستمحیطی باشد.
قلندری در ادامه بر ضرورت تشکیل «کارگروه ویژه تالاب نئور» تاکید کرد و افزود: برای موفقیت در احیای این تالاب، اهتمام ویژه تمامی دستگاههای اجرایی الزامی است. همچنین باید از ظرفیتهای علمی نخبگان، توان اجرایی سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و مقوله آموزش برای فرهنگسازی و صیانت از این زیستبوم ارزشمند به طور حداکثری استفاده شود.
در این نشست، راهکارهای عملیاتی برای تسریع در روند پاکسازی و بازسازی اکوسیستم تالاب مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی بیندستگاهی برای تحقق اهداف طرح جامع مدیریت تالاب نئور تأکید شد.
نظر شما