اورژانس تهران از اختلال در تماس با ۱۱۵ خبر داد؛امدادرسانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی از بروز اختلال موقت در شبکه ارتباطی سامانه ۱۱۵ به دلیل قطع فیبر نوری در یکی از مناطق تهران خبر داد و گفت: این مشکل ممکن است موجب کندی یا اختلال مقطعی در برقراری تماس شهروندان با مرکز فوریتهای پزشکی و فرآیند اعزام ناوگان امدادی شود.
سخنگوی اورژانس استان تهران با تأکید بر اینکه فعالیت اورژانس متوقف نشده است، اظهار کرد: تمامی تماسهای دریافتی در حال پاسخگویی بوده و مأموریتهای امدادی مطابق روال در حال انجام است.
او افزود: اورژانس استان تهران با استفاده از همه ظرفیتهای عملیاتی و با همکاری شرکت مخابرات، در حال رفع مشکل ایجادشده است و اقدامات فنی برای بازگرداندن کامل شبکه ارتباطی در کوتاهترین زمان ممکن ادامه دارد.
سخنگوی اورژانس استان تهران همچنین از شهروندان خواست در صورت مواجهه با اختلال موقت در تماس با سامانه ۱۱۵، ضمن حفظ آرامش، برای برقراری ارتباط شکیبایی کنند تا روند امدادرسانی بدون مشکل ادامه یابد.
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