به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان، فضل‌الله اکبری با اعلام مطلوب بودن روند سوخت‌رسانی در این استان بیان کرد: اکنون عملیات تأمین و توزیع سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت مایع و سی‌ان‌جی، به‌ویژه در مبادی ورودی و خروجی استان و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم، به‌صورت مطلوب و بدون وقفه در حال انجام است.

وی افزود: تمهیدات لازم برای مدیریت مصرف سوخت در ایام برگزاری این مراسم پیش‌بینی شده و تیم‌های نظارتی ستاد منطقه و نواحی نیز به‌صورت شبانه‌روزی بر عملکرد جایگاه‌ها، کیفیت فرآورده‌ها، سامانه‌های هوشمند و تجهیزات، نظارت مستمر دارند.

آمادگی کامل تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اصفهان با اشاره به انتقال مستمر فرآورده‌های نفتی از تأسیسات انبار نفت شهید محمد منتظری، تصریح کرد: وضعیت ذخایر سوخت استان در مطلوب‌ترین شرایط قرار دارد و تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت استان با آمادگی کامل، به مردم عزادار و زائرانی که از اقصی نقاط کشور برای وداع با رهبر شهید خود عازم تهران شده‌اند، خدمات‌رسانی می‌کنند.

اکبری در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان عملیاتی و نظارتی، تأکید کرد: هماهنگی کامل میان واحدهای ستادی، عملیاتی و نواحی منطقه، تضمین‌کننده تداوم سوخت‌رسانی پایدار در این ایام حساس است و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خللی در فرایند سوخت‌رسانی ایجاد نشده است.