پایداری کامل زنجیره تأمین سوخت در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد واحدیان ابوترابی در گفتگویی، با تأکید بر اینکه وضعیت موجودی فرآورده‌های بنزین و نفت‌گاز در منطقه خراسان رضوی در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد، تصریح کرد: با تدابیر اتخاذشده و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین سوخت نداشتیم. تمامی مجاری عرضه در استان فعال بود و توزیع سوخت به‌صورت عادی توزیع شد.

وی درباره تأمین سوخت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اتوبوس‌های درون‌شهری، افزود: برای آن دسته از اتوبوس‌هایی که فاقد کارت سوخت بود یا از سایر استان‌ها به خراسان رضوی وارد شدند، پیش‌بینی‌های لازم انجام و با صدور کارت‌های سوخت جدید و توزیع آن‌ها در مجاری عرضه، سوخت مورد نیاز این گروه تأمین شد.

افزایش ۲ برابری کارت اضطراری جایگاه‌ها

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی با اشاره به تأمین سوخت مورد نیاز بخش‌های خدماتی و مذهبی، یادآور شد: سوخت‌رسانی به موکب‌ها و حسینیه‌ها، شامل نفت سفید و گاز مایع بدون هیچ مشکلی انجام شد. همچنین، تعداد کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌های مسیرهای ورودی استان و شهر مشهد 2 برابر افزایش یافت تا روند سوخت‌رسانی به زائران با سرعت بیشتری انجام شود.

واحدیان ابوترابی در ادامه به اقدام خودجوش جایگاه‌داران اشاره کرد و گفت: حدود ۲۵ باب جایگاه سی‌ان‌جی در منطقه خراسان رضوی، به‌صورت داوطلبانه اقدام به توزیع رایگان سوخت کردند که این حرکت با استقبال خوب شهروندان و زائران روبه‌رو شده است.

وی با بیان اینکه اکنون ۱۸۷ باب جایگاه عرضه بنزین و نفت‌گاز در این منطقه فعال هستند، افزود: افزون‌بر جایگاه‌های ثابت، تمهیدات لازم برای استفاده از جایگاه‌های سیار خودرویی پیش‌بینی شده بود که خوشبختانه به استفاده از آن‌ها نیاز نشد. همچنین، ۱۲ باب جایگاه اختصاصی در نقاط مختلف مشهد برای سوخت‌گیری خودروهای امدادی، اجرایی و خدماتی در نظر گرفته شد تا این خودروها بدون وقفه به خدمات‌رسانی خود ادامه دهند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی در پایان با تأکید بر تعهد مجموعه وزارت نفت بر سوخت‌رسانی پایدار، تصریح کرد: تمامی زنجیره فعال در بخش پالایش، انتقال و عرضه در کنار مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران دست‌به‌دست هم دادند تا با تأمین پایدار انرژی، سهم کوچکی در خدمت‌رسانی به زائران و برگزاری باشکوه مراسم وداع با قائد شهید امت داشته باشند.