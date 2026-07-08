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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

مقام اروپایی: ناتو موضع دفاعی دارد و وارد جنگ نمی شود

مقام اروپایی: ناتو موضع دفاعی دارد و وارد جنگ نمی شود

یک مقام اروپایی اعلام کرد: اقدامات ناتو درباره تنگه هرمز بر اساس یک موضع دفاعی انجام می‌شود و این ائتلاف در جنگ مشارکت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر مشاور در امور خارجه بلژیک در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: اقدامات ناتو درباره تنگه هرمز بر اساس یک موضع دفاعی انجام می‌شود و این ائتلاف در جنگ مشارکت نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه زمینه ای برای مداخله ناتو در تنگه هرمز وجود ندارد، گفت: ما در حال آماده‌سازی برای اعزام کشتی‌های مین‌روب به تنگه هرمز هستیم.

وزیر مشاور در امور خارجه بلژیک همچنین تأکید کرد: ما مایل هستیم در چارچوب ائتلاف تشکیل‌شده توسط فرانسه و انگلیس به حفظ آزادی کشتیرانی کمک کنیم.

وی مدعی شد: ایران با توسعه برنامه هسته‌ای و موشکی خود، رفتار نامناسبی دارد.

این مقام اروپایی با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت: ناتو، همزمان با ابتکار عمل واشنگتن، طرح‌ها و ابتکارهایی را درباره این آبراه راهبردی دنبال می‌کند.

او اظهار داشت: بلژیک در اجرای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران با هدف تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت دارد.

وی درباره روابط میان آمریکا و متحدان اروپایی نیز گفت: ترامپ از شرکای اروپایی خود و آنها نیز از ترامپ ابراز ناامیدی کرده‌اند. افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدهای موجود ضروری است و بلژیک در حال تسریع روند افزایش هزینه‌های دفاعی خود است تا این رقم را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.

وزیر مشاور در امورخارجه بلژیک همچنین تاکید کرد: حفظ وحدت ناتو و تقویت توان بازدارندگی این ائتلاف از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 6882426

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۷
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      پاسخ
      اروپا نمیتواندازیک طرف اعلام کندکه آمریکا بدون کمک ما نمیتوانست به ایران حمله کندوازطرفی بگویدکه ما موضع دفاعی داشته وداریم؛ واکنون میگویدمیخواهیم مین روب بفرستیم؛ بسم الله ما مقدمتان را گلوله باران میکنیم بفرمائید!@@.

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