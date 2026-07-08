مقام اروپایی: ناتو موضع دفاعی دارد و وارد جنگ نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر مشاور در امور خارجه بلژیک در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد: اقدامات ناتو درباره تنگه هرمز بر اساس یک موضع دفاعی انجام میشود و این ائتلاف در جنگ مشارکت نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه زمینه ای برای مداخله ناتو در تنگه هرمز وجود ندارد، گفت: ما در حال آمادهسازی برای اعزام کشتیهای مینروب به تنگه هرمز هستیم.
وزیر مشاور در امور خارجه بلژیک همچنین تأکید کرد: ما مایل هستیم در چارچوب ائتلاف تشکیلشده توسط فرانسه و انگلیس به حفظ آزادی کشتیرانی کمک کنیم.
وی مدعی شد: ایران با توسعه برنامه هستهای و موشکی خود، رفتار نامناسبی دارد.
این مقام اروپایی با اشاره به تحولات تنگه هرمز گفت: ناتو، همزمان با ابتکار عمل واشنگتن، طرحها و ابتکارهایی را درباره این آبراه راهبردی دنبال میکند.
او اظهار داشت: بلژیک در اجرای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران با هدف تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز مشارکت دارد.
وی درباره روابط میان آمریکا و متحدان اروپایی نیز گفت: ترامپ از شرکای اروپایی خود و آنها نیز از ترامپ ابراز ناامیدی کردهاند. افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو برای مقابله با تهدیدهای موجود ضروری است و بلژیک در حال تسریع روند افزایش هزینههای دفاعی خود است تا این رقم را به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
وزیر مشاور در امورخارجه بلژیک همچنین تاکید کرد: حفظ وحدت ناتو و تقویت توان بازدارندگی این ائتلاف از اهمیت بالایی برخوردار است.
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