اعلام آمادگی اردوغان برای مشارکت ترکیه در مین روبی تنگه هرمز 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد که آنکارا ۲۴ میلیارد دلار دیگر به پروژه گنبد فولادی برای تقویت دفاع هوایی و موشکی ناتو اختصاص داده است.

اردوغان ادامه داد: اقدامات لازم را برای دستیابی به بودجه دفاعی ۵ درصدی تا سال ۲۰۳۰ انجام داده ایم.

وی با اشاره به اینکه محدودیت های اعمال شده بر صنایع دفاعی در میان متحدان ناتو باید برداشته شود، گفت که متحدان اروپایی باید در دفاع از ناتو بدون آسیب رساندن به وحدت این ائتلاف مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند.

اردوغان ابراز داشت که اعضای اروپایی ناتو نباید متحدان خارج از اتحادیه اروپا را از برنامه های دفاعی خود حذف کنند.

وی با اشاره به تحولات جنگ در اوکراین گفت که اوکراین به مسائل فوری نیاز دارد و آنکارا از این کشور و درخواست هایش حمایت می کند.

رئیس جمهور ترکیه خواستار باز شدن کانال های ارتباطی با روسیه برای برقراری صلح شد.

اردوغان بدون اشاره به اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر پایان یافتن تفاهم امنیتی با ایران، موضع وی در قبال تلاش برای دستیابی به توافق با ایران را قابل تحسین دانست و از آمادگی کشورش جهت مشارکت در عملیات احتمالی مین روبی در تنگه هرمز خبر داد.