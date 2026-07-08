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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

کالاس: تبادل آتش میان آمریکا و ایران روند مذاکرات را پیچیده تر می‌کند

کالاس: تبادل آتش میان آمریکا و ایران روند مذاکرات را پیچیده تر می‌کند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: حملات جدید ایران و آمریکا در خاورمیانه، روند مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ را پیچیده‌تر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که تشدید دوباره تنش‌ها میان آمریکا و ایران می‌تواند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ را پیچیده‌تر کند.

کالاس در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: تبادل آتش میان آمریکا و ایران، مذاکراتی را که از پیش نیز دشوار بود، برای پایان دادن به جنگ بیش از گذشته پیچیده کرده است.

وی در ادامه بدون اشاره به حملات آمریکا به ایران مدعی شد: حملات ایران به بحرین و کویت غیرقابل قبول است.

کالاس از نشست روز دوشنبه آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا با همتایانشان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره تنگه هرمز و دریای سرخ خبر داد.

کد مطلب 6882495

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