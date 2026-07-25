دادستانی بلژیک: کارآموز ناتو به ظن جاسوسی بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دادستانهای بلژیک امروز شنبه اعلام کردند که یک زن شهروند کانادا با اصالت چینی که به عنوان کارآموز در مقر نظامی ناتو در بلژیک فعالیت میکرد، به اتهام جاسوسی بازداشت شده است.
دفتر دادستانی فدرال در بیانیهای اعلام کرد: او مظنون به جاسوسی برای یک کشور ثالث و عضویت در یک سازمان تبهکار است.
بر اساس این بیانیه، این زن به عنوان کارآموز در «ستاد عالی نیروهای متحد اروپا» (SHAPE) وابسته به ناتو در شهر مونس بلژیک مشغول به کار بوده است.
در این بیانیه جزئیات بیشتری درباره هویت وی یا نام کشور و سازمانی که مظنون به جاسوسی برای آنهاست، ارائه نشده است.
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