به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی، در جریان سفر به مشهد مقدس و در کارگروه مراسم تشییع قائد شهید امت که روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در سالن شهید هاشمینژاد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، به عنوان مظهر انسجام ملی و اقتدار جبهه مقاومت، باید با شکوه هرچه تمامتر و شایسته شان آن مجاهد بزرگ برگزار شود.
وی با اشاره به عظمت حضور مردم در این مراسم در تهران و قم اظهار کرد: قیام باشکوه ملت ایران در آیین تشییع قائد شهید امت، بار دیگر پیوند ناگسستنی مردم متدین و انقلابی با آرمانهای والای شهدا و ولایت را به رخ جهانیان خواهد کشید.
سلیمانی با تاکید بر هوشیاری ملت ایران تصریح کرد: این حضور حماسی نشاندهنده بصیرت عمیق، دشمنشناسی مقتدرانه و وفاداری بیمثال مردم شریف ایران اسلامی در مواجهه با توطئههای دشمنان اسلام و انقلاب است.
وی با تشریح اقدامات حمایتی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این ایام گفت: تمامی امکانات بنیاد شهید برای خدمترسانی شایسته، تکریم و اسکان خانوادههای معظم شهدا، جانبازان گرانقدر و آزادگان سرافرازی که از سراسر کشور برای وداع با این شهید والامقام به مشهد مقدس مشرف میشوند، بسیج شده است.
سلیمانی همچنین بر نقشآفرینی فعال جامعه ایثارگری تاکید کرد و افزود: در راستای برگزاری هرچه مردمیتر این مراسم، از ظرفیت بیبدیل، پویا و تاثیرگذار تشکلهای شاهد و ایثارگر در تمامی مراحل اجرایی و فرهنگی استفاده حداکثری خواهد شد.
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