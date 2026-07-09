به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت قائد شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) روز شنبه ۲۰ تیرماه در شهرستان روانسر برگزار خواهد شد.

این مراسم از ساعت ۱۰ صبح در مسجد جامع شهرستان روانسر و با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و علاقه‌مندان به آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

برگزارکنندگان این آیین از عموم مردم مؤمن، انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان روانسر دعوت کرده‌اند تا با حضور در این مراسم، یاد و خاطره قائد شهید امت را گرامی بدارند.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره)، شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق خواهند کرد.

این آیین در راستای گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید انقلاب اسلامی و پاسداشت ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی برگزار می‌شود.