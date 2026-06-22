برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید با شکوه و عزت

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم در یازدهمین نشست ستاد ملی مراسم و مناسبت‌ها به منظور هماهنگی و برنامه‌ریزی در خصوص برگزاری مراسم با شکوه «تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره)» که با حضور دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) دوشنبه اول تیرماه در سالن جلسات دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه برگزار شد، گفت: برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی یک مراسم فرهنگی و با ارزش است که پیام مهمی برای دنیا دارد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: این مراسم خشم و عصبانیت مردم را از دشمنان و قاتلان خبیث و خون آشام ترامپ و نتانیاهو را نشان می‌دهد که باید مجازات شوند، این مراسم تشییع نمایش قدرت و عظمت امام و ولایت فقیه است و اینکه ولی فقیه درقلب‌ها و دل‌ها حکومت می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم تصریح‌کرد: واقعیت و حقیقت این است که رهبر و ولی پیش مرگ امت می‌شود، در طول تاریخ هم مشاهده کردیم که رهبران دینی و معصومین (ع) برای تکامل امت آنجا که لازم شد از جان خود گذاشتند. این مراسم همچنین بیعت با رهبر معظم انقلاب و ولی فقیه و گسترش وحدت و انسجام ملی را به نمایش خواهد گذاشت و باید به بخش فرهنگی این مراسم توجه شود.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تقدیر و تشکر از دکتر موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری این مراسم با شکوه، گفت:هرچند که سیاست کلان این مراسم در کشور در حال انجام است اما همه استانداران در استان‌ها باید پای کار باشند و پشتیبانی برای برگزاری این مراسم کنند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی‌مقدم با تاکید بر اهمیت نقش مردم و مردم‌پایه بودن مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و هم‌زمانی آن با ایام ماه محرم گفت: همه امکانات باید بسیج شود، امیدوارم این مراسم با شکوه با توجه به فضای عمومی کشور در ماه محرم و حال و هوای دستجات عزاداری بتواند موانع موجود بر سر راه را برطرف کند.