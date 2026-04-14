۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

انجام بیش از ۶ هزار دیدار با خانواده شهدای جنگ رمضان توسط بنیاد شهید

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان اعلام کرد: از ابتدای جنگ رمضان بیش از ۶ هزار دیدار با خانواده شهدا در بنیاد شهید صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر،فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان، ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین شهادت مظلومانه قائد عظیم‌الشأن امت، آیت‌الله خامنه‌ای، جمعی از سرداران، فرماندهان و تعداد بسیاری از هموطنان بی‌گناه در جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت ادامه راه شهدا تأکید کرد.

وی همچنین از همکاران خود در بنیاد شهید و امور ایثارگران که به صورت جهادی در این مدت فعالیت کرده و اقدامات رسانه‌ای انجام داده‌اند، قدردانی کرد.

اولاد قباد در ادامه توضیح داد: با شروع «جنگ رمضان» و به دستور سیداحمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، قرارگاه جنگ رمضان از همان روز اول تشکیل شد.

وی افزود: کمیته‌های تخصصی برای پیگیری امور خانواده شهدا و مجروحان ایجاد شد و در ابتدای کار، بازدیدهایی از معراج شهدا، روند تشییع و تدفین شهدا و مرکز DNA شهدا صورت گرفت.

رئیس قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان در ادامه بیان کرد: شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با احراز شهدا در همان ابتدای جنگ به مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران در استان‌ها ابلاغ شد. متعاقب شکل‌گیری قرارگاه جنگ رمضان با کمیته‌های تخصصی در ستاد، کمیته‌های متناظر در استان‌ها نیز برای تعامل و پیگیری امور احراز و امور کمیته‌های تخصصی ستاد ایجاد شد.

وی درباره «نهضت دیدار» توضیح داد: این حرکت در جنگ ۱۲ روزه نیز وجود داشت، در «جنگ رمضان» تاکنون بیش از ۶ هزار دیدار توسط معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، معاونین و مدیران ستادی و مدیران استانی بنیاد شهید، استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسوولان صورت گرفته است.

اولاد قباد هدف از این دیدارها را تکریم خانواده شهدا، ثبت روایت‌هایی از سیره و سبک زندگی شهدا و پیگیری درخواست‌های خانواده‌های آنان عنوان کرد و افزود: در این دیدارها، صبر، استقامت و مقاومت خانواده شهدای گرانقدر برای ما بسیار آموزنده است.

اولاد قباد به فعالیت‌های کمیته فرهنگی اشاره کرد و گفت: از ظرفیت‌های تشکل‌های شاهد و ایثار استفاده شده است.

وی از مکاتبه با دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مردم نهاد برای محکومیت اقدامات خبر داد و به حضور خانواده شهدا و ایثارگران در مقر سازمان ملل اشاره کرد. همچنین مستندسازی و تولید آثار فرهنگی، هنری و ادبی و پویش های ملی همچون من می نویسم از دیگر برنامه‌هایی است که در حوزه فرهنگی مد نظر قرار گرفته است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجام «پویش فرشتگان میناب» و تهیه پیام‌ها و بیانیه‌ها را در کمیته روابط عمومی، بخش مهمی از اقدامات این کمیته معرفی کرد و همچنین نقش کمیته حقوقی را در پیگیری حقوق خانواده شهدا و ایثارگران و حضور فعال کمیته حراست و صیانت در دیدارها را کلیدی دانست.

در پایان، اولاد قباد از ایجاد موکب‌هایی برای تولیدات فرهنگی توسط سازمان‌های تابعه و همچنین اسکان موقت تعدادی از خانواده‌ها توسط این سازمان‌ها سخن گفت و از دست‌اندرکاران این اقدامات قدردانی کرد.

وی بر اهمیت بهره‌گیری از مفاخر، افراد شاخص و اهالی رسانه در دیدارها برای مستندسازی هرچه بهتر، با تأکید بر جایگاه شهدا به عنوان قهرمانان اصلی کشور، اشاره کرد.

