  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

واژگونی تریلر در محور اراک - بروجرد یک فوتی برجای گذاشت

واژگونی تریلر در محور اراک - بروجرد یک فوتی برجای گذاشت

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان از واژگونی تریلر در محور اراک - بروجرد و فوت راننده آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام پلیس‌راه لرستان، ظهر امروز چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ یک دستگاه تریلر کشنده حامل بار «ام‌دی‌اف» در محور اراک - بروجرد دچار حادثه شد.

این تریلر در کیلومتر ۱۳ این محور، حوالی منطقه «پیچ ده‌کرد»، به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، از مسیر خود منحرف و واژگون شد.

متأسفانه در این حادثه دلخراش، راننده تریلر به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.

پلیس‌راه استان لرستان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به‌تمامی رانندگان به‌ویژه رانندگان خودروهای سنگین توصیه کرد: باتوجه‌به شرایط جاده و بار، حتماً از سرعت مطمئنه پیروی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی، از وقوع چنین حوادث جبران‌ناپذیری پیشگیری کنند.

کد مطلب 6882530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها