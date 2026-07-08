واژگونی تریلر در محور اراک - بروجرد یک فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام پلیسراه لرستان، ظهر امروز چهارشنبه ساعت ۱۲:۳۰ یک دستگاه تریلر کشنده حامل بار «امدیاف» در محور اراک - بروجرد دچار حادثه شد.
این تریلر در کیلومتر ۱۳ این محور، حوالی منطقه «پیچ دهکرد»، به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه، از مسیر خود منحرف و واژگون شد.
متأسفانه در این حادثه دلخراش، راننده تریلر به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
پلیسراه استان لرستان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بهتمامی رانندگان بهویژه رانندگان خودروهای سنگین توصیه کرد: باتوجهبه شرایط جاده و بار، حتماً از سرعت مطمئنه پیروی کرده و با رعایت قوانین راهنماییورانندگی، از وقوع چنین حوادث جبرانناپذیری پیشگیری کنند.
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