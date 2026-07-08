پنجمین نشست پایش برنامه پزشکی خانواده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، این نشست که بهصورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار شد، شاهد حضور طیف گستردهای از ذینفعان از جمله مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی، رؤسا و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی، و همچنین جمعی از مسئولان استانی و محلی از جمله ائمه جمعه، فرمانداران و بخشداران مناطق مجری طرح بود.
در این جلسه، آخرین اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف مرتبط با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به بحث و تبادلنظر گذاشته شد. دانشگاههای علوم پزشکی مجری فاز دوم، ضمن ارائه گزارشهای جامع از وضعیت آمادهسازی زیرساختها، ظرفیتهای عملیاتی و دستاوردهای اولیه، چالشهای احتمالی در مسیر اجرا را تشریح کردند.
یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی نحوه هماهنگی میان دانشگاههای علوم پزشکی، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای اجرایی محلی بود.
شرکتکنندگان بر این نکته تأکید داشتند که استقرار موفق نظام ارجاع و پزشکی خانواده، نیازمند همافزایی حداکثری میان تمامی نهادهای مسئول است تا با رفع موانع موجود، خدمات سلامت با کیفیت و عدالتی پایدار به مردم ارائه شود.
این نشست در نهایت با هدف شتاببخشی به فرآیندهای اجرایی و رفع چالشهای شناساییشده در مناطق پایلوت به کار خود پایان داد.
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