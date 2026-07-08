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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

پنجمین نشست پایش برنامه پزشکی خانواده برگزار شد

پنجمین نشست پایش برنامه پزشکی خانواده برگزار شد

پنجمین نشست پایش آمادگی دانشگاه‌های علوم پزشکی در مسیر اجرای فاز دوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با هدف ارزیابی دقیق روند پیشرفت این برنامه کلان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، این نشست که به‌صورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار شد، شاهد حضور طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان از جمله مدیران ارشد وزارت بهداشت، نمایندگان سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تأمین اجتماعی، رؤسا و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی، و همچنین جمعی از مسئولان استانی و محلی از جمله ائمه جمعه، فرمانداران و بخشداران مناطق مجری طرح بود.

در این جلسه، آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف مرتبط با برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد. دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری فاز دوم، ضمن ارائه گزارش‌های جامع از وضعیت آماده‌سازی زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های عملیاتی و دستاوردهای اولیه، چالش‌های احتمالی در مسیر اجرا را تشریح کردند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی نحوه هماهنگی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های اجرایی محلی بود.

شرکت‌کنندگان بر این نکته تأکید داشتند که استقرار موفق نظام ارجاع و پزشکی خانواده، نیازمند هم‌افزایی حداکثری میان تمامی نهادهای مسئول است تا با رفع موانع موجود، خدمات سلامت با کیفیت و عدالتی پایدار به مردم ارائه شود.

این نشست در نهایت با هدف شتاب‌بخشی به فرآیندهای اجرایی و رفع چالش‌های شناسایی‌شده در مناطق پایلوت به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6882550
حبیب احسنی پور

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