خطوط ویژه موقت مراسم تشییع در تهران جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب عبادی، در خصوص وضعیت فعلی خطوط ویژهای که به دلیل مدیریت ترافیکی مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب در معابر برخی مناطق اجرا شد، گفت: برای برگزاری ایمن و کنترل ترافیک و مدیریت شرایط در مراسم وداع و تشییع آقای شهید خطوط ویژه موقتی در برخی معابر تهران اجرا شد.
وی افزود: این خطوط در مناطق یک، ۳، ۴، ۶ و ۷ ایجاد شد که در حال حاضر به جز مناطق یک و چهار در سایر نقاط این خطوط جمعآوری شده است.
عبادی با بیان اینکه بعد از اتمام مراسم تشییع رهبر انقلاب خطوط ایجاد شده در بزرگراههای شهید مدرس، صیاد شیرازی، شهید همت و امام علی(ع) جمعآوری شد، خاطرنشان کرد: تمام استوانهها در تمام مناطق جمعآوری شده است؛ در مناطق یک و چهار تعدادی نیوجرسی باقی مانده که آن هم ظرف یکی دو روز آینده جمعآوری خواهد شد.
وی درباره خط ویژه مسیر انقلاب نیز گفت: حدفاصل خیابان بهبودی تا میدان آزادی بعد از جمعآوری جداول خطکشی شده است. بهزودی روی این خط کشیها استوانه پلاستیکی نصب میشود و در نهایت ظرف یک یا دو هفته آینده «گل جای» جایگزین کل جداول خواهد شد.
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