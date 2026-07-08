فرماندار عسلویه:خدمات ثبتی باید متناسب با نیاز مردم شهرستان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر چهارشنبه در دیدار با محمدرضا بزرگمهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها، خواستار احداث ساختمان ملکی برای اداره ثبت اسناد و املاک شد.

فرماندار عسلویه تأکید کرد: ایجاد فضای اداری مناسب، پیش‌شرط افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و تکریم مراجعان است و باید خدمات ثبتی متناسب با شأن و نیازهای مردم شهرستان ارتقا یابد.

محمدرضا بزرگمهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های فرمانداری، قول داد تا با برنامه‌ریزی دقیق، خدمات ثبتی متناسب با نیازهای مردم و شأن شهرستان عسلویه به طور عملیاتی ارتقا یابد.

در این نشست که با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عسلویه برگزار شد، مسائل مرتبط با توسعه خدمات ثبتی و ارتقای زیرساخت‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.