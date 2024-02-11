به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر عصر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: نمایندگی ثبت اسناد و املاک شهر آبپخش در پی سفر حضرت حجت الاسلام اژه ای رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر و دیدار مردم این شهر با بابائی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواستهای مردمی برای تأسیس نمایندگی در این شهر انجام پذیرفته است.
محمد رضا بزرگمهر افزود: با توجه به دستور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای راه اندازی نمایندگی در این شهر ظرف مدت ۱۵ روز این نمایندگی راه اندازی شد.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق شعار سال در کنار دولت هستیم تا بتوانیم شعار سال را محقق کنیم ادامه داد: رئیس قوه قضائیه بارها خدمت رسانی به موقع را تاکید کرده و افتتاح نمایندگی در شهر آبپخش نیز در این راستا بوده و خدمت صادقانه و سریع به مردم در اولویت است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر افزود: با هدف دسترسی سریع به خدمات ثبتی و ارائه خدمات به موقع و مؤثر به مراجعان شهر آبپخش این نمایندگی راه اندازی شد.
عضو شورای قضائی استان افزود: با تلاش همکاران ثبت اسناد و املاک استان و پیگیری فرمانداری، شورای اسلامی شهر و همکاری مسئولان شهرستان شهروندان از این پس برای امور ثبتی میتوانند به این نمایندگی مراجعه کنند.
بزرگمهر در خصوص ارائه خدمات در این نمایندگی، بیان کرد: استقبال شهروندان از خدمات این نمایندگی از جمله، صدور اسناد کشاورزی و مسکونی، تبدیل اسناد دفترچهای به تک برگ در تخصیص نیروی انسانی و امکانات به این نمایندگی بسیار مؤثر خواهد بود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به اینکه آبپخش یکی از بزرگترین نخلستانهای جنوب کشور را داراست افزود: نشستهایی با فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان در خصوص ترغیب مردم و بخصوص کشاورزان برای اخذ سند حدنگاری اراضی کشاورزی برگزار شد که انتظار میرود با حمایت کلیه مسئولان در ماههای آتی شاهد آمار خوبی در این زمینه باشیم.
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