  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

عزیمت مردم خلیل آباد به مشهد برای شرکت در تشییع پیکر آقای شهید ایران

عزیمت مردم خلیل آباد به مشهد برای شرکت در تشییع پیکر آقای شهید ایران

خلیل آباد- گروه های خودجوش مردم خلیل آباد جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عازم مشهد شدند.

دریافت 20 MB
کد مطلب 6882621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها