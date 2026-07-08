https://mehrnews.com/x3cwzG ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ کد مطلب 6882621 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴ عزیمت مردم خلیل آباد به مشهد برای شرکت در تشییع پیکر آقای شهید ایران خلیل آباد- گروه های خودجوش مردم خلیل آباد جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید عازم مشهد شدند. دریافت 20 MB کد مطلب 6882621 کپی شد مطالب مرتبط مهمان نوازی مردم تربت حیدریه برای زائران رهبر شهید در مسیر مشهد نصب ۵ دستگاه مهپاش در میدان بیتالمقدس مشهد دربهای روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) بسته شد قاب ارادت به «آقای شهید ایران» در دل بازار و کسبه مشهدی برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب خراسان رضوی رهبر شهید شهرستان خلیل آباد
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