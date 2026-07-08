https://mehrnews.com/x3cwyS ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳ کد مطلب 6882582 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳ دربهای روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) بسته شد مشهد- دربهای روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) برای تردد زائران بسته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، از ظهر چهارشنبه دربهای روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) برای تردد زائران بسته شد. کد مطلب 6882582 کپی شد مطالب مرتبط قاب ارادت به «آقای شهید ایران» در دل بازار و کسبه مشهدی نصب ۵ دستگاه مهپاش در میدان بیتالمقدس مشهد ترافیک در جادههای منتهی به مشهد پرحجم است مهمان نوازی مردم تربت حیدریه برای زائران رهبر شهید در مسیر مشهد اطلاعیه شماره ۲ ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد عزیمت مردم خلیل آباد به مشهد برای شرکت در تشییع پیکر آقای شهید ایران سرویسدهی ۴۸ ساعته قطار شهری مشهد خدمترسانی موکب های قوچان به عزاداران آقای شهید ایران در مسیر مشهد مترو و اتوبوس در مشهد از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه رایگان است برچسبها حرم امام رضا (ع) مشهد تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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