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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

درب‌های روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) بسته شد

درب‌های روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) بسته شد

مشهد- درب‌های روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) برای تردد زائران بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ظهر چهارشنبه درب‌های روضه منوره و بخش مرکزی حرم امام رضا(ع) برای تردد زائران بسته شد.

کد مطلب 6882582

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