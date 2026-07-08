اعزام ۱۲۰ معلم بسیجی همدانی برای خدمت‌ در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید

پیمان ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور فرهنگیان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: سازمان بسیج فرهنگیان استان همدان در اقدامی متمرکز ۱۲۰ نفر از معلمان خانم و آقا را در قالب سه دستگاه اتوبوس برای خدمترسانی به زائران و عزاداران به تهران اعزام کرد.
وی افزود: این نیروهای جهادی که از میان فرهنگیان داوطلب و بسیجی استان همدان بودند به مدت ۵ روز در پایتخت مستقر بوده و به ارائه خدمات میدانی پرداختند.
مسئول بسیج فرهنگیان استان همدان بیان کرد: فعالیتهای فرهنگیان بسیجی استان شامل حضور فعال در موکبهای سطح شهر تهران، پخت و توزیع غذا، انجام برنامههای فرهنگی متنوع و همچنین ارائه خدمات امداد و نجات بود که با هدف تکریم زائران و برگزاری باشکوه مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید انجام گرفت.
وی با بیان اینکه این اعزام با بدرقه مسئولان استانی از میدان امام خمینی (ره) همدان صورت گرفت، تاکید کرد: فرهنگیان بسیجی همواره در صحنههای مختلف نظام و انقلاب، پیشگام خدمترسانی بودند و حضور این عزیزان در مراسم تشییع، نشاندهنده ارادت خالصانه قشر معلم به آرمانهای والای شهدا و ولایتمداری این قشر فرهیخته است.
نظر شما