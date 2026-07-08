به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبداللهزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور بهبود تجربه تردد زائران حرم مطهر رضوی و ایجاد فضایی مناسبتر در میدان بیت المقدس، تعداد ۵ دستگاه مه پاش جدید در این میدان نصب و راهاندازی شد. این اقدام در راستای سیاستهای شهرداری منطقه ثامن مبنی بر ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی صورت گرفته است.
شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: میدان بیت المقدس به دلیل مجاورت با حرم مطهر رضوی، همواره شاهد حضور پرشور زائران است. با توجه به اهمیت این موضوع و لزوم فراهم آوردن شرایطی مساعد برای تردد آسوده زائران، اقدام به نصب این ۵ دستگاه مه پاش نمودیم.
وی افزود:۲ دستگاه از این مه پاشها به سمت خیابان امام رضا (ع)، یک دستگاه به سمت بازار رضا (ع)، یک دستگاه در زیرگذر و رو به حرم مطهر رضوی، و دستگاه پنجم نیز در رو به خیابان اندرزگو نصب شده است تا در مسیرهای تردد زائران، تاثیرگذار باشد.
عبدالله زاده بیان کرد: همچنین می توان به تحویل ۵ مخزن ۵۰۰ لیتری آب و یک دستگاه موتور برق اشاره کرد و افزود: این تجهیزات برای تامین آب مورد نیاز مه پاشها و تضمین عملکرد مداوم آنها، تحویل عوامل اجرایی منطقه شده است.
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