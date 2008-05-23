تصویب پذیرش بدون کنکور برگزیدگان علمی در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل دانشگاه تهران درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره کارشناسی پیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری در شورای آموزشی این دانشگاه به تصویب رسید.



جزئیات این دستور العمل امروز در خبرگزاری مهر منتشر می شود.