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۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۵

تصویب پذیرش بدون کنکور برگزیدگان علمی در دانشگاه تهران

تصویب پذیرش بدون کنکور برگزیدگان علمی در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران برگزیدگان علمی را بدون شرکت در کنکور پذیرش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستورالعمل دانشگاه تهران درخصوص پذیرش برگزیدگان علمی برای دوره کارشناسی پیوسته بدون شرکت در آزمون سراسری در شورای آموزشی این دانشگاه به تصویب رسید.


جزئیات این دستور العمل امروز در خبرگزاری مهر منتشر می شود.

کد مطلب 688263

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