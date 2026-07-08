به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ و فرهنگسرای سرو، در نمایشگاه گروهی عکس «دست» که با هدف واکاوی ابعاد نمادین و استعاری سوژه «دست» برگزار میشود، آثار منتخب ۳۰ تن از عکاسان عضو کانون شفق به نمایش گذاشته میشود.
این نمایشگاه حاصل نگاه جستجوگر و خلاقانه هنرمندانی است که با زوایای دید متفاوت، تلاش کردهاند تا با تمرکز بر یک سوژه واحد (دست)، روایتهای بصری متنوعی را برای مخاطبان خلق کنند.
آثار ارائهشده در این نمایشگاه متعلق به هنرمندانی چون فرزانه اسلامی، احسان باقری، فاطمه بزی، علیرضا تقیزاده، ریحانه تقییاری، اشرف جوادی، شیوا حاتمی، زهرا حبیبانی، عباس حمید سمیعی، بهاره ربیعی، شیرین رجایی، آرمان روشن، کوثر سلیمانی، پریسا شریفی، نیما طباطبایی، مریم عبدالوهابی، مهناز نمازی، علیاکبر غفاری، راحیل قنبری، سپیدار گذری، رومینا لیاقت، جلیل نوری، صوفیا مجتهدزاده، الهه ملکی، ناهید علینقیزاده، احد یثربی، هدیه قاسمی صفا، معصومه اسکندری، امیر پارسا و محسن پروازی است.
آئین افتتاحیه این نمایشگاه، روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در نگارخانه سرو برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این آثار، از تاریخ ۱۹ تا ۳۱ تیر، همهروزه (به جز ایام تعطیل) از ساعت ۱۰ تا ۱۹ به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۲، فرهنگسرای سرو مراجعه کنند. حضور در این نمایشگاه برای عموم علاقهمندان و جامعه هنری آزاد است.
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