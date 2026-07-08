به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدمهدی شبزندهدار، عضو فقهای شورای نگهبان، در گفتوگو با برنامه تلویزیونی «میداندار» با بیان خاطراتی از سالهای همراهی با رهبر معظم انقلاب، به ابعاد مختلف شخصیت علمی، اخلاقی و مدیریتی ایشان پرداخت و اظهار داشت: نخستین بار در اوایل دهه ۵۰ و در مدرسه میرزا جعفر مشهد، در درس خارج فقه ایشان شرکت کردم و همان زمان نظم، متانت، قدرت علمی و شیوه تدریس ایشان برای من بسیار چشمگیر بود.
تصمیمی که پس از حادثه مسجد ابوذر گرفته شد
وی با اشاره به خاطرهای که بارها از زبان رهبر معظم انقلاب شنیده بود، گفت: ایشان نقل میکردند که پس از انفجار مسجد ابوذر و در حالی که گمان میکردند آخرین لحظات عمرشان فرا رسیده است، اعمال خود را مرور کردند و با وجود سالها مبارزه و تحمل زندان، احساس کردند چیزی در شأن عرضه به پیشگاه الهی ندارند.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: رهبر معظم انقلاب میفرمودند پس از آن حادثه تصمیم گرفتم هیچ کاری جز برای خدا انجام ندهم و به همین دلیل، هنگامی که مسئولیت ریاست جمهوری و پس از آن رهبری نظام اسلامی بر عهده ایشان گذاشته شد، تنها از باب انجام تکلیف الهی آن را پذیرفتند.
توصیه رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان
آیتالله شبزندهدار با اشاره به جلسات اعضای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: مهمترین مطالبه ایشان از شورای نگهبان، پاسداری کامل از احکام اسلام بود. ایشان تصریح میکردند که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نباید در برابر احکام شرعی هیچگونه تساهل و تسامحی داشته باشند و تنها ملاک تصمیمگیری، انطباق قوانین با شرع مقدس باشد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب حتی درباره بررسی مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تأکید داشتند که اگر شورای نگهبان موضوعی را خلاف شرع اعلام کرده است، نباید به سادگی از آن عبور کرد و تصمیمگیری در چنین مواردی باید با بالاترین سطح اجماع صورت گیرد.
سعه صدر در شنیدن دیدگاههای متفاوت
عضو فقهای شورای نگهبان یکی دیگر از ویژگیهای رهبر معظم انقلاب را روحیه حقطلبی و سعه صدر در مواجهه با دیدگاههای مختلف دانست و گفت: در جلسات متعدد، اعضای شورای نگهبان یا دیگر مسئولان بدون هیچ نگرانی دیدگاههای خود را مطرح میکردند و ایشان با دقت به استدلالها گوش میدادند و هر جا استدلالی را صحیح مییافتند، از پذیرش آن ابایی نداشتند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب همواره تأکید داشتند که در بررسی صلاحیتها و تصمیمات مختلف باید نهایت دقت به خرج داده شود تا حقی از افراد تضییع نشود.
تواضع، سادهزیستی و انس دائمی با قرآن
آیتالله شبزندهدار با اشاره به ویژگیهای اخلاقی رهبر معظم انقلاب گفت: با وجود جایگاه رهبری و مرجعیت، ایشان در نهایت تواضع و فروتنی رفتار میکردند. در جلسات، شخصاً برای آوردن کتاب از جای خود بلند میشدند و هنگام ورود حاضران نیز به احترام آنان از جای برمیخاستند.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب از نوجوانی با قرآن کریم مأنوس بودند، اهتمام ویژهای به تلاوت، تدبر و حفظ قرآن داشتند و همواره مطالعه را یکی از برنامههای ثابت زندگی خود قرار داده بودند. همچنین اهتمام ویژهای به دعا، توسل و بهرهگیری از صحیفه سجادیه و دیگر ادعیه مأثور داشتند.
آرامش در بحرانها و امید به وعدههای الهی
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به مدیریت رهبر معظم انقلاب در مقاطع حساس کشور اظهار داشت: هیچگاه ندیدم ایشان در برابر بحرانها دچار اضطراب یا ناامیدی شوند؛ بلکه همواره با اتکا به وعدههای الهی، آرامش و امید را به مسئولان و مردم منتقل میکردند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بر این باور بودند که عبور از مشکلات در گرو توکل به خدا، استقامت و تبیین صحیح حقایق برای جامعه است و به همین دلیل، همواره بر جهاد تبیین و نقش علما و نخبگان در روشنگری افکار عمومی تأکید داشتند.
الگویی ماندگار برای نسل جوان
آیتالله شبزندهدار در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی رهبر معظم انقلاب برای نسل جوان گفت: ایمان راسخ، اخلاص، شجاعت، معنویت، علم، شناخت دقیق جامعه و روحیه خدمتگزاری، شخصیت ایشان را به الگویی کمنظیر برای مدیران و جوانان تبدیل کرده است و پرداختن به این ابعاد میتواند سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور باشد.
نظر شما